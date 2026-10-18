Kilometerlange Ölspur in Villach-Land forderte Einsatzkräfte

Die Freiwillige Feuerwehr Frießnitz-Rosenbach ist am Samstag um 15:12 Uhr zur Unterstützung bei einer Ölspur auf die L56 Rosenbacher Straße nachalarmiert worden.

Für die Einsatzkräfte handelte es sich dabei bereits um den zweiten Einsatz des Tages. Ursprünglich war die Feuerwehr St. Jakob im Rosental zu einer kleineren Ölspur gerufen worden. Während der Maßnahmen vor Ort stellte sich allerdings heraus, dass die Verunreinigung einen deutlich längeren Straßenabschnitt betraf als zu Beginn angenommen.

Einen Kilometer lang

„Daraufhin wurden wir von den Kameraden der Feuerwehr St. Jakob im Rosental zur Unterstützung bei den Bindearbeiten nachgefordert“, erklärt die FF Friessnitz-Rosenbach. Der betroffene Einsatzbereich lag auf der L56 im Bereich Rosenbach und erstreckte sich vom Straßenkilometer 4 in Richtung Tallach bis auf Höhe des Lindenhofs: Die Ölspur wies eine Gesamtlänge von rund einem Kilometer auf.

Umfangreiche Bindearbeiten

Durch das Ausmaß der Verunreinigung gestaltete sich der Arbeitsaufwand vor Ort deutlich größer: „Unsere Aufgabe bestand darin, die Ölspur entlang dieses Abschnitts zu binden. Aufgrund der Länge der Verunreinigung waren die Bindearbeiten entsprechend umfangreicher als bei einer kleineren, örtlich begrenzten Ölspur. Dabei wurden wir von Kräften der Feuerwehr St. Jakob im Rosental unterstützt, die bereits zuvor im Einsatz gestanden waren. Gemeinsam konnten wir die Ölspur auf dem betroffenen Straßenabschnitt binden und die Arbeiten abschließen“, so die Einsatzkräfte abschließend.