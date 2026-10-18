Elf Fotobegeisterte präsentieren ihre Werke in Wernberg

In der Galerie Wernberg im Gemeindeamt ist bis Ende des Jahres die Fotoausstellung „Perspektiven – Momente – Emotionen“ zu sehen. Die Ausstellung wurde im Rahmen einer Vernissage von Bürgermeisterin Doris Liposchek eröffnet.

Die Ausstellung „Perspektiven – Momente – Emotionen“ ist bis zum 28. Dezember im Gemeindeamt Wernberg zu sehen.

Die Ausstellung „Perspektiven – Momente – Emotionen“ ist bis zum 28. Dezember im Gemeindeamt Wernberg zu sehen.

Elf Amateur-Fotografinnen und -Fotografen des Fotoreferats der Naturfreunde Kärnten präsentieren ein breites Spektrum fotografischer Arbeiten, von beeindruckenden Landschaften über faszinierende Natur- und Makroaufnahmen bis hin zu kreativer Fotografie.

Blick auch auf kleine Details

„Sie zeigen, wie unterschiedlich die Blickwinkel auf unsere Welt sein können“, sagte Bürgermeisterin Liposchek in ihrer Eröffnungsrede. Stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen fügte Anna Senoner hinzu: „Dabei richten wir den Blick auch auf kleine Details, die im Alltag oft übersehen werden. Im richtigen Moment festgehalten, machen Licht, Farben und Formen aus einem Motiv ein Bild mit eigener Wirkung.“

Zahlreiche mitwirkende Personen

Zu sehen sind auch Fotografien, die bei Landes- und Bundeswettbewerben ausgezeichnet wurden. Es entsteht eine abwechslungsreiche Ausstellung, in der unterschiedliche fotografische Interessen und Ausdrucksformen aufeinandertreffen. Die mitwirkenden Ausstellerinnen und Aussteller sind Gernot Armbruster, Klaus Berger, Gerhard Bukovnik, Alfred Celedin, Ingrid Ebner, Johann Fasching, Caroline Goulden, Wolfgang Hinteregger, Tanja Krauss, Anni Lassnig und Anna Senoner.