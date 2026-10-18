Drei Villacher Leichtathleten sichern sich ÖLV-Kaderplätze für 2027

Der Österreichische Leichtathletik-Verband setzt in der Saison 2027 auf drei Nachwuchstalente des LC Villach.

Die Einberufung spiegelt neben den individuellen Leistungen auch die gelungene Jugendarbeit des Vereins wider,

Die Einberufung spiegelt neben den individuellen Leistungen auch die gelungene Jugendarbeit des Vereins wider,

Im insgesamt 178 Sportlerinnen und Sportler umfassenden ÖLV-Kader sind Valentin Liebhard, Matthias Altenberger sowie Sebastian Kofler vertreten. Alle drei wurden für den Hoffnungskader der Altersklasse U20 nominiert.

400, 800 und 1500 Meter

Während Liebhard und Altenberger in der Disziplingruppe für die 400 Meter sowie die 4-mal-400-Meter-Staffel geführt werden, deckt Kofler die Mittelstrecken über 800 Meter und 1.500 Meter ab.

Gelungene Jugendarbeit

Die Einberufung spiegelt neben den individuellen Leistungen auch die gelungene Jugendarbeit des Vereins wider und dient den Athleten als Motivation für künftige Wettkämpfe auf nationaler wie internationaler Ebene.