Fans aufgepasst: VSV lädt zur Autogrammstunde

Die Eishockey-Profis des EC VSV treffen am Freitag, dem 23. Oktober, im Villacher Einkaufszentrum ATRIO auf ihre Fans. Die gesamte Mannschaft steht dort für Fotos und Autogramme bereit.

Keine zwei Tage nach dem Aufeinanderteffen gegen Ferencvárosi TC in der Stadthalle Villach wartet auf die Anhänger des EC VSV bereits der nächste Höhepunkt: Der Sportklub lädt am Freitag, den 23. Oktober, zur großen Autogrammstunde im Einkaufszentrum ATRIO Villach ein. Ab 15 Uhr stehen die Spieler, das Trainerteam sowie das beliebte Maskottchen Villi vor Ort für Autogramme zur Verfügung. Zudem wird der vereinseigene Fanshop direkt in der Shopping-Mall vertreten sein, um die passenden Fanartikel anzubieten.