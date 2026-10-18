2:0-Vorsprung verschenkt: VSV kassiert späte Niederlage

Späte Klatsche für die VSV-Adler: Die Villacher verspielten am Sonntagnachmittag den sicher geglaubten Sieg gegen den HC Pustertal.

Eishockey-Action in Villach: Der EC VSV traf am Sonntagnachmittag auf den HC Pustertal. Bereits früh im ersten Drittel fiel der erste Treffer des Spiels: Julian Metzler netzte in der 6. Minute nach Zuspiel von Maximilian Rebernig und John Hughes zur 1:0-Führung für die Hausherren ein.

Eishockey-Krimi

Nach einem torlosen zweiten Drittel erhöhte Alexander Rauchenwald im Schlussabschnitt auf 2:0. Kurz vor Ende der Partie kippte das Geschehen jedoch drastisch: Alexander Ierullo erzielte 44 Sekunden vor dem Abpfiff den Anschlusstreffer für die Gäste. Nur 21 Sekunden später glich David Farrance zum 2:2 aus. In der Overtime besiegelte schließlich Gerry Fitzgerald mit dem Treffer zum 2:3 die Niederlage für die Villacher.

©EC VSV/STEFAN Spannung in der Stadthalle Villach.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2026 um 16:04 Uhr aktualisiert