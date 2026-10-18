Süße Fellnasen suchen ein neues Körbchen
Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute mehrere der süßen Fellnasen vor. Sie können direkt kennengelernt und auch adoptiert werden.
Viele Schützlinge des Kärntner Tierschutzvereins Villach wünschen sich neue Besitzer, die ihnen ein Zuhause und Geborgenheit schenken. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.
Liebevolles Zuhause für Carmen und Robert gesucht
Infos zu Carmen und Robert
- weiblich und kastriert
- männlich und kastriert
- beide geb.: 2025
- suche ein gemeinsames Zuhause
Die beiden Katzen sind sehr menschenbezogen, verschmust und verspielt. Sie lieben es, mit ihren Menschen zu kuscheln und gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Da beide taub sind und nichts hören, wünschen sie sich ein sicheres Zuhause mit gesichertem Freigang. „Carmen und Robert werden nur gemeinsam vermittelt und freuen sich auf Menschen, die ihnen Liebe, Geborgenheit und ein Zuhause fürs Leben schenken“, heißt es vonseiten des Villacher Tierheim-Teams.
Gilbert wünscht sich ausgiebige Kuscheleinheiten
Infos zu Gilbert
- männlich
- kastriert
- rot-weiß
- geb.: ca. 2024
Gilbert ist sehr menschenbezogen und genießt ausgiebige Kuscheleinheiten. Er ist gerne draußen unterwegs und versteht sich mit Artgenossen. Der Kater hat einen leichten chronischen Schnupfen sowie eine alte Nickhautverletzung, die ihm aber keine Probleme bereitet. Aufgrund leichter Gleichgewichtsprobleme läuft er manchmal etwas taumelig. Gilbert wünscht sich deshalb liebevolle Menschen, die ihn so annehmen, wie er ist, und ihm ein gemütliches Zuhause schenken.
Hunde-Opa sucht ein neues Heim
Infos zu Bello
- Mischling
- schwarz-braun
- männlich
- kastriert
- geb.: ca. 2012
Bello ist ein Hunde-Pensionist, der im Tierheim auf sein großes Glück wartet. „Aufgrund seines grauen Stars sieht er nicht mehr so gut, doch auch er verdient es, noch einmal Geborgenheit, Liebe und ein warmes Körbchen zu erleben“, erklärt das Tierheim-Team.
Zwei Degus warten im Tierheim auf ihr Glück
Infos zu den Degus
- beide weiblich
- eine geb.: 2025
- eine geb.: 2022
Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen zwei oder mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden, heißt es vonseiten des Tierheims. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.
Tiere kennenlernen
Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.
Tierheim Öffnungszeiten
Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
Sonntag und Feiertag geschlossen
Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr
Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!