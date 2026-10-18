Süße Fellnasen suchen ein neues Körbchen

Unzählige Tiere warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Wir stellen euch heute mehrere der süßen Fellnasen vor. Sie können direkt kennengelernt und auch adoptiert werden.

Viele Schützlinge des Kärntner Tierschutzvereins Villach wünschen sich neue Besitzer, die ihnen ein Zuhause und Geborgenheit schenken. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Zuhause für Carmen und Robert gesucht

Infos zu Carmen und Robert weiblich und kastriert

männlich und kastriert

beide geb.: 2025

suche ein gemeinsames Zuhause

Die beiden Katzen sind sehr menschenbezogen, verschmust und verspielt. Sie lieben es, mit ihren Menschen zu kuscheln und gemeinsam auf Entdeckungstour zu gehen. Da beide taub sind und nichts hören, wünschen sie sich ein sicheres Zuhause mit gesichertem Freigang. „Carmen und Robert werden nur gemeinsam vermittelt und freuen sich auf Menschen, die ihnen Liebe, Geborgenheit und ein Zuhause fürs Leben schenken“, heißt es vonseiten des Villacher Tierheim-Teams.

©zVg. / Tierheim Villach Carmen und Robert (am Foto) suchen ein gemeinsames Heim.

Gilbert wünscht sich ausgiebige Kuscheleinheiten

Infos zu Gilbert männlich

kastriert

rot-weiß

geb.: ca. 2024

Gilbert ist sehr menschenbezogen und genießt ausgiebige Kuscheleinheiten. Er ist gerne draußen unterwegs und versteht sich mit Artgenossen. Der Kater hat einen leichten chronischen Schnupfen sowie eine alte Nickhautverletzung, die ihm aber keine Probleme bereitet. Aufgrund leichter Gleichgewichtsprobleme läuft er manchmal etwas taumelig. Gilbert wünscht sich deshalb liebevolle Menschen, die ihn so annehmen, wie er ist, und ihm ein gemütliches Zuhause schenken.

©zVg. / Tierheim Villach Hast du ein Plätzchen für Gilbert?

Hunde-Opa sucht ein neues Heim

Infos zu Bello Mischling

schwarz-braun

männlich

kastriert

geb.: ca. 2012

Bello ist ein Hunde-Pensionist, der im Tierheim auf sein großes Glück wartet. „Aufgrund seines grauen Stars sieht er nicht mehr so gut, doch auch er verdient es, noch einmal Geborgenheit, Liebe und ein warmes Körbchen zu erleben“, erklärt das Tierheim-Team.

©zVg. / Tierheim Villach Bello freut sich auf liebevolle Menschen.

Zwei Degus warten im Tierheim auf ihr Glück

Infos zu den Degus beide weiblich

eine geb.: 2025

eine geb.: 2022

Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen zwei oder mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden, heißt es vonseiten des Tierheims. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.

©zVg. / Tierheim Villach Zwei neugierige Degus warten auf ein liebevolles Zuhause.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.