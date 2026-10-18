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/ ©HFW Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die Feuerwehrleute die Schleifkorptrage tragen.
Ein Rollstuhlfahrer geriet auf seinem Grundstück über den Wegrand.
Villach
18/10/2026
Einsatz

Kopfüber abgestürzt: Feuerwehr rettet Rollstuhlfahrer in Villach

Ein Rollstuhlfahrer stürzte am Sonntag in Villach-Warmbad kopfüber eine Böschung hinab. Das Rote Kreuz sowie Kräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Judendorf kamen dem Mann zu Hilfe.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Zu einer Personenrettung nach Villach-Warmbad wurden die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Judendorf am Sonntag gerufen. Das Rote Kreuz hatte die Florianis zur Unterstützung angefordert. Vor Ort bot sich den Helfern ein ernstes Bild: „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass ein adipöser Rollstuhlfahrer auf seinem Privatgrundstück vom Weg abgekommen und rund einen Meter kopfüber über eine Böschung gestürzt war“, berichtet Oberbrandmeister Stefan Regenfelder, Zugskommandant der Hauptfeuerwache.

Verletzt

Mit einer Schleifkorbtrage konnte der Mann aus der Böschung gerettet und anschließend dem Rettungsdienst übergeben werden. Das Rote Kreuz lieferte den Verunglückten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Villach ein. Der Einsatz verlief reibungslos. „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte konnte die Rettung rasch und sicher durchgeführt werden“, so Regenfelder abschließend.

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