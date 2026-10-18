Wollten gerade fliehen: Villacher (69) stoppt Betrüger

Ein 69-jähriger Villacher machte am Sonntag drei mutmaßlichen Betrügern einen Strich durch die Rechnung. Er schnitt ihnen den Weg ab und alarmierte kurzerhand die Polizei.

Ein 69-jähriger Villacher wurde am Sonntagnachmittag Ziel eines Betrugsversuchs: Ein vermeintlicher Polizist forderte ihn am Telefon auf, seine Wertsachen wegen angeblicher Einbrüche in der Nachbarschaft der Exekutive zu übergeben. Doch der Pensionist durchschaute die Masche.

Villacher durchschaute den Täuschungsversuch

Während dem Sohn drei Fremde auf dem Grundstück auffielen, machte sich der Senior auf den Weg nach Hause. Die mutmaßlichen Betrüger wollten dort gerade die Flucht ergreifen. Doch der Villacher machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, schnitt ihnen mit dem Auto den weg ab und alarmierte die Polizei. „Kurze Zeit später trafen mehrere Streifen ein und konnten zwei Männer im Alter von 21 und 18 Jahren sowie eine Frau im Alter von 23 vorläufig festnehmen“, heißt es vonseiten der Beamten.

Tatverdächtige für Betrug extra nach Kärnten gereist

Kurioser Fakt: Die Tatverdächtigen stammen aus Wien sowie der Steiermark und sind nach derzeitigem Ermittlungsstand eigens für die Tat nach Kärnten angereist. Nun ermittelt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach. Die Erhebungen stehen jedoch erst am Anfang und dürften „noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, wie die Beamten abschließen mitteilen.