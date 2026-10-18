IQ-Gipfel: Villach wird zum Treffpunkt für Hochbegabte

Villach entwickelt sich im kommenden Sommer zum internationalen Knotenpunkt für hochbegabte Menschen. Das europäische Jahrestreffen "European Mensa Annual Gathering", kurz EMAG, findet im Congress Center statt.

Vom 28. Juli bis 1. August 2027 beherbergt das Congress Center Villach die European Mensa Annual Gathering, kurz EMAG. Zu dem fünftägigen Event reisen kluge Köpfe aus ganz Europa an. Sie alle haben eines gemeinsam: Einen IQ von 130 oder mehr. Damit gehören sie zu den knapp zwei Prozent der Menschen, welche diese Schwelle erreichen.

Programm für Wissensdurstige

Wie sollte es anders sein: Das Ziel der Veranstaltung liegt im gemeinsamen Wissenserwerb. Das Programm umfasst Workshops sowie Vorträge zu Künstlicher Intelligenz, Medizin, Psychologie, Unternehmertum, Technologie oder Kunst. Ein abwechslungsreiches Begleitprogramm bietet zudem Raum für Exkursionen. Zuletzt fand das Event übrigens in Podgorica, der Hauptstadt von Montenegro, statt.