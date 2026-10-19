Musikalischer Kulturdialog im Congress Center Villach

Erika Pluhar und MoZuluArt verbinden europäische Klassik mit afrikanischem A-cappella-Gesang. Das Konzert am 21. Oktober im Congress Center Villach bietet einen Dialog verschiedener Musikstile.

Das Konzert um 19:30 Uhr verbindet europäische Klassik mit afrikanischem A-cappella-Gesang zu einem gemeinsamen Bühnenprogramm.

Das Konzert um 19:30 Uhr verbindet europäische Klassik mit afrikanischem A-cappella-Gesang zu einem gemeinsamen Bühnenprogramm.

Am 21. Oktober treffen im Congress Center Villach mit Erika Pluhar und dem Ensemble MoZuluArt zwei unterschiedliche musikalische Traditionen aufeinander. Das Konzert um 19:30 Uhr verbindet europäische Klassik mit afrikanischem A-cappella-Gesang zu einem gemeinsamen Bühnenprogramm.

Zehnjähriges Jubiläum

Das Ensemble MoZuluArt, bestehend aus den drei Musikern Ramadu, Vusa Mkhaya Ndlovu und Blessings Nqo Nkomo, wurde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Endes der Apartheid gegründet. Die Gruppe schlägt in ihren Auftritten eine Brücke zwischen afrikanischen Gesangstraditionen und klassischer Musik aus Europa, wobei mehrstimmiger A-cappella-Gesang im Mittelpunkt steht.

Sprachliche Elemente und Musik

Die österreichische Künstlerin Erika Pluhar bringt in diese Zusammenarbeit musikalische Einflüsse aus Fado und Bossa Nova sowie gesprochene Texte ein. Sprachliche Elemente und Musik fügen sich dabei zu einem Dialog zwischen verschiedenen kulturellen Ausdrucksformen zusammen. Neben der Künstlerin und dem Gesangstrio wirken auch Klaus Trabitsch und Roland Guggenbichler an der Gestaltung des Abends mit.