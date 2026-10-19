Villacherin verliert Geldbörse und erlebt freudige Überraschung

Was oft mit dem Verlust wichtiger Dokumente endet, nahm in Villach eine erfreuliche Wende. Über Facebook hofft eine Villacherin nun auf eine Nachricht der Helferin beziehungsweise des Helfers.

Nach dem Verlust ihrer Geldbörse sucht eine Villacherin nun nach der Person, die das Portemonnaie im Geschäft abgegeben hat.

Nach dem Verlust ihrer Geldbörse sucht eine Villacherin nun nach der Person, die das Portemonnaie im Geschäft abgegeben hat.

Ein unachtsamer Moment führte dazu, dass einer Villacherin schlagartig die Geldbörse fehlte. Was gewöhnlich einen großen Schreck auslöst, schließlich gehen zusammen mit dem Bargeld meist auch wichtige Dokumente verloren, ging in diesem Fall jedoch erfreulich aus.

Betroffene ist überglücklich

„Ich habe gestern beim Strobl meine olivfarbene Geldbörse verloren. Der ehrliche Finder hat sie im Geschäft abgegeben“, teilt die Frau in der über 33.000 Mitglieder zählenden Facebook-Gruppe „Villacher helfen Villachern – das Original“ mit. Dass jemand so vorbildlich gehandelt hat, berührt die Betroffene sehr: „Das es noch so viele ehrliche Leute gibt, das macht mich glücklich“, schreibt sie weiter.

Finder wird gesucht

Da sie jedoch nicht weiß, wer das Portemonnaie zurückgebracht hat, nutzt sie nun den Weg über die soziale Plattform, um den Unbekannten ausfindig zu machen. „Vielleicht meldet sich der/die Finder/in, würde mich freuen“, hofft die Kärntnerin abschließend.