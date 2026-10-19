ÖGB-Frauen: Sabine Konrad als Regionalfrauenvorsitzende bestätigt

Die ÖGB-Frauen der Region Villach/Hermagor haben im Rahmen ihrer Regionalkonferenz Sabine Konrad erneut zur Regionalfrauenvorsitzenden gewählt. Die Betriebsrätin von Infineon erhielt 91 Prozent der Delegiertenstimmen.

In den kommenden fünf Jahren vertritt sie die Interessen der Arbeitnehmerinnen in der Region gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen Barbara Rogi, Sonja Pudgar und Ulrike Fugger. Sabine Konrad bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und hob die Bedeutung der gewerkschaftlichen Frauenarbeit hervor: „Die Wahl ist für mich eine große Ehre und zugleich ein klarer Auftrag. Gemeinsam werden wir uns weiterhin mit aller Kraft für die Rechte der Arbeitnehmerinnen einsetzen und sicherstellen, dass Frauen in der Arbeitswelt die gleichen Chancen und Möglichkeiten erhalten.“

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Trotz bestehender Fortschritte verwies die Vorsitzende auf weiterhin vorhandene strukturelle Benachteiligungen. Ungleichheiten bei Einkommen, Karrierechancen sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verdeutlichen laut Konrad den laufenden Handlungsbedarf: „Frauen leisten tagtäglich einen unverzichtbaren Beitrag in Betrieben, Unternehmen und in der Gesellschaft. Deshalb dürfen gerechte Bezahlung, faire Arbeitsbedingungen und die bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben keine leeren Versprechen bleiben, sondern müssen gelebte Realität werden“, unterstreicht Konrad.

Stärkung der Rechte von Arbeitnehmerinnen

Die Schwerpunkte der ÖGB-Frauen liegen in der Stärkung der Rechte von Arbeitnehmerinnen, der Gleichstellung in der Arbeitswelt, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen sowie der Schaffung familienfreundlicher Rahmenbedingungen. Mit dem gewählten Vorstand soll der Einsatz für Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und soziale Gerechtigkeit in der Region weitergeführt werden.