Neue Sporttribüne und Ehre für jahrzehntelanges Ehrenamt in St. Jakob im Rosental

Die moderne Anlage, die auch über barrierefreie Vereinsräume verfügt, bildet ein weiteres Element des lokalen Bildungscampus, an dem unlängst bereits ein Kindergarten modernisiert wurde. Der Campus führt Kinderbetreuung, Schule sowie Sport zusammen und stärkt dadurch das Gemeindeleben. Im zweisprachigen St. Jakob im Rosental leisten die Sport- und Kulturvereine zudem einen wesentlichen Beitrag für das Miteinander der deutschen und slowenischen Sprach- und Kulturgemeinschaften.

„Weit mehr als nur Bewegung“

In ihrer Ansprache unterstrich Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger die vielfältige Funktion des Sports für das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie die Rolle des Ehrenamts. Sie führte aus: „Sport ist weit mehr als nur Bewegung. Kinder und Jugendliche lernen dabei, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und als Team zusammenzuwachsen. Fairplay, gegenseitiger Respekt sowie der Umgang mit Erfolgen und Niederlagen sind wertvolle Erfahrungen fürs ganze Leben. Mit dem Bildungscampus und den neuen Sportanlagen schafft St. Jakob im Rosental einen Ort, an dem Bildung, Bewegung und Gemeinschaft zusammenfinden. Mein besonderer Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz ein lebendiges Vereinsleben erst möglich machen.“ Bürgermeister Guntram Perdacher hob ergänzend hervor, wie wichtig Investitionen in die Bereiche Jugend, Bildung und Sport sind, und verwies auf die enge Kooperation mit den Vereinen vor Ort.

„Engagement verdient höchste Wertschätzung“

Im Rahmen der Feierlichkeiten fand zudem eine besondere Ehrung statt. Für ihren jahrzehntelangen Einsatz beim SV St. Jakob im Rosental, wo sie seit über 50 Jahren Kinder und Jugendliche im Sport begleitet und fördert, erhielt Annemarie Mikula die Funktionärsmedaille der Marktgemeinde St. Jakob im Rosental aus den Händen von Bürgermeister Perdacher. Landesrätin Lagger-Pöllinger würdigte diese Verdienste mit den Worten: „Menschen wie Annemarie Mikula sind das Rückgrat unserer Vereine. Über Jahrzehnte hinweg Zeit, Kraft und Herzblut für andere einzusetzen, ist alles andere als selbstverständlich. Dieses Engagement verdient unsere höchste Wertschätzung. Denn eine starke Gemeinschaft lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen und das Miteinander aktiv gestalten.“