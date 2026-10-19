Promis schenkten aus: 12.000 Euro für den guten Zweck

12.000 Euro für den guten Zweck: Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, fand bei der Firma ETK in Villach die Spendenübergabe des 8. Charity-Ausschanks statt.

Bereits zum achten Mal verwandelte sich die ETK-Starkstrombar an der Draulände beim Villacher Kirchtag in einen Ort der Hilfsbereitschaft. Am Mittwoch, dem 29. Juli, griff das Bar-Team auf prominente Unterstützung zurück: Die Wintersport-Größen Katharina Truppe, Stephanie Venier, Nadine Fest, Adrian Pertl, Martin Koch und Markus Salcher schenkten ebenso für den guten Zweck aus wie Moderator Marco Venter und Kabarettist Buzgi. Initiatoren waren der EC Kellerberg und der Beeftisch Villach. Am vergangenen Freitag folgte schließlich die feierliche Scheckübergabe am Firmensitz von ETK in Villach. Die gesammelte Gesamtsumme von 12.000 Euro wird zu gleichen Teilen – mit jeweils 3.000 Euro – auf vier Empfänger aufgeteilt.

©Günther Steinacher Die Scheckübergabe anlässlich des „8. Charity Ausschankes“ fand am Freitag statt.

Spendenübergabe in Villach

Eine der Zuwendungen geht an die Kleinklasse der Polytechnischen Schule Villach zur Unterstützung von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Ebenfalls bedacht wird die Tagesstätte „DIE VIER JAHRESZEITEN“, eine nachschulische Tagesbetreuung für schwerst- und mehrfachbeeinträchtigte Jugendliche sowie Erwachsene. Darüber hinaus kommen die Spenden zwei Einzelschicksalen zugute: Der 15-jährige Nico leidet seit einem Sauerstoffmangel bei der Geburt an schweren geistigen und körperlichen Einschränkungen. Um dem Jugendlichen ein schmerzfreies Leben im gewohnten Umfeld zu sichern, baut seine Familie eine Etage behindertengerecht um und benötigt dafür finanzielle Mittel. Die zweite Direktvergabe geht an die sechsjährige Emely, die mit dem seltenen Sturge-Weber-Syndrom lebt. Das Mädchen kämpft mit Grauem Star sowie schwerer Epilepsie und absolviert wöchentlich Ergotherapie, Physiotherapie, Logopädie und Musiktherapie.

©Günther Steinacher | Auch die sechsjährige Emely erhielt einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro. ©Günther Steinacher | Nico wird mit den Spenden ein schmerzfreies Leben in seinem gewohnten Zuhause ermöglicht. ©Günther Steinacher

Nächster Promi-Ausschank bereits fixiert

Der Termin für die nächste Auflage steht bereits fest: Am Mittwoch, dem 4. August 2027, wird im Rahmen des 82. Villacher Kirchtages erneut an der Starkstrombar für den guten Zweck ausgeschenkt.