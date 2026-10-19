Frische Impulse: Tourismusverband der Region Villach stellt sich neu auf

Breite Erfahrung trifft auf frische Impulse: Der neu formierte Vorstand des Tourismusverbandes Villach – Faaker See – Ossiacher See bündelt unterschiedlichste unternehmerische Kompetenzen. Nach ihrer Wahl richtete Vorsitzende Hannah Widnig das Wort an die Mitgliederversammlung. Sie dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und richtete den Blick sogleich nach vorne: „Künftig können wir über bisherige Verbands- und Gemeindegrenzen hinweg denken, planen und handeln und unsere touristischen Angebote noch stärker an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Gäste orientieren – mit dem gemeinsamen Ziel, die gesamte Region nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Der neue Vorstand im Überblick: Hannah Widnig, Vorsitzende

Emanuel Berger, Vorsitzenden-Stellvertreter

Christopher Zavodnik, Finanzreferent

Nadja Schragl, Vorstandsmitglied

Ursula Karner, Vorstandsmitglied

Bruno Martinz, Vorstandsmitglied

Thomas Reisinger, Vorstandsmitglied

Markus Ramsbacher, Vorstandsmitglied

Herwig Zollner, Vorstandsmitglied

Neue Tourismus-Strategie

Bei der Zusammensetzung wurde darauf geachtet, die Vielfalt der Tourismusregion möglichst umfassend abzubilden. So werden die Erlebnisräume Villach, Faaker See und Ossiacher See ebenso berücksichtigt, wie die kommunale Ebene. Eingebunden sind deshalb auch Villachs Bürgermeister Günther Albel, Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch und Steindorfs Bürgermeister Georg Kavalar.