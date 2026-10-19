Frische Impulse: Tourismusverband der Region Villach stellt sich neu auf
Der Tourismusverband Villach – Faaker See – Ossiacher See wählte einen neuen Vorstand. Hannah Widnig übernimmt den Vorsitz. Emanuel Berger fungiert als Stellvertreter.
Breite Erfahrung trifft auf frische Impulse: Der neu formierte Vorstand des Tourismusverbandes Villach – Faaker See – Ossiacher See bündelt unterschiedlichste unternehmerische Kompetenzen. Nach ihrer Wahl richtete Vorsitzende Hannah Widnig das Wort an die Mitgliederversammlung. Sie dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und richtete den Blick sogleich nach vorne: „Künftig können wir über bisherige Verbands- und Gemeindegrenzen hinweg denken, planen und handeln und unsere touristischen Angebote noch stärker an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Gäste orientieren – mit dem gemeinsamen Ziel, die gesamte Region nachhaltig weiterzuentwickeln.“
Der neue Vorstand im Überblick:
- Hannah Widnig, Vorsitzende
- Emanuel Berger, Vorsitzenden-Stellvertreter
- Christopher Zavodnik, Finanzreferent
- Nadja Schragl, Vorstandsmitglied
- Ursula Karner, Vorstandsmitglied
- Bruno Martinz, Vorstandsmitglied
- Thomas Reisinger, Vorstandsmitglied
- Markus Ramsbacher, Vorstandsmitglied
- Herwig Zollner, Vorstandsmitglied
Neue Tourismus-Strategie
Bei der Zusammensetzung wurde darauf geachtet, die Vielfalt der Tourismusregion möglichst umfassend abzubilden. So werden die Erlebnisräume Villach, Faaker See und Ossiacher See ebenso berücksichtigt, wie die kommunale Ebene. Eingebunden sind deshalb auch Villachs Bürgermeister Günther Albel, Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch und Steindorfs Bürgermeister Georg Kavalar.
Ersatzmitglieder
- Alexander Pressinger
- Rudolf Spieß
- Marcus Frohnwieser
- Andrea Leitner
- Andreas Blüm
- Angelika Zorn
- Nadja Kayali
- Peter Pölzl
- Katharina Baumgartner