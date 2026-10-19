Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Region Villach Tourismus
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Vorstandsmitglieder der Tourismusregion.
Der Tourismusverband Villach – Faaker See – Ossiacher See stellt sich neu auf.
Villach
19/10/2026
Neuer Vorstand

Frische Impulse: Tourismusverband der Region Villach stellt sich neu auf

Der Tourismusverband Villach – Faaker See – Ossiacher See wählte einen neuen Vorstand. Hannah Widnig übernimmt den Vorsitz. Emanuel Berger fungiert als Stellvertreter.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Breite Erfahrung trifft auf frische Impulse: Der neu formierte Vorstand des Tourismusverbandes Villach – Faaker See – Ossiacher See bündelt unterschiedlichste unternehmerische Kompetenzen. Nach ihrer Wahl richtete Vorsitzende Hannah Widnig das Wort an die Mitgliederversammlung. Sie dankte für das entgegengebrachte Vertrauen und richtete den Blick sogleich nach vorne: „Künftig können wir über bisherige Verbands- und Gemeindegrenzen hinweg denken, planen und handeln und unsere touristischen Angebote noch stärker an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Gäste orientieren – mit dem gemeinsamen Ziel, die gesamte Region nachhaltig weiterzuentwickeln.“

Der neue Vorstand im Überblick:

  • Hannah Widnig, Vorsitzende
  • Emanuel Berger, Vorsitzenden-Stellvertreter
  • Christopher Zavodnik, Finanzreferent
  • Nadja Schragl, Vorstandsmitglied
  • Ursula Karner, Vorstandsmitglied
  • Bruno Martinz, Vorstandsmitglied
  • Thomas Reisinger, Vorstandsmitglied
  • Markus Ramsbacher, Vorstandsmitglied
  • Herwig Zollner, Vorstandsmitglied

Neue Tourismus-Strategie

Bei der Zusammensetzung wurde darauf geachtet, die Vielfalt der Tourismusregion möglichst umfassend abzubilden. So werden die Erlebnisräume Villach, Faaker See und Ossiacher See ebenso berücksichtigt, wie die kommunale Ebene. Eingebunden sind deshalb auch Villachs Bürgermeister Günther Albel, Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch und Steindorfs Bürgermeister Georg Kavalar.

Ersatzmitglieder

  • Alexander Pressinger
  • Rudolf Spieß
  • Marcus Frohnwieser
  • Andrea Leitner
  • Andreas Blüm
  • Angelika Zorn
  • Nadja Kayali
  • Peter Pölzl
  • Katharina Baumgartner
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at