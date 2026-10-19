Bestsellerautor in Velden mit Krimipreis ausgezeichnet

Bekannt wurde der Wiener vor allem durch seinen Bestseller „Blackout – Morgen ist es zu spät“, der sich im deutschsprachigen Raum über 1,8 Millionen Mal verkaufte und in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt wurde. „Das ist wirklich eine ganz besondere Auszeichnung für mich. Obwohl ich mich auch freuen würde, wenn die Welt nicht so oft von mir abschreiben würde“, freute sich Marc Elsberg über die Ehrung. Über die Vergabe stimmten mehr als 100 Fachleute aus Buchhandel, Medien und Bloggerszene ab. Gewürdigt werden Autorenpersönlichkeiten, die inhaltlich wie literarisch überzeugen, die kulturelle Bedeutung des Kriminalromans hervorheben sowie neue Impulse setzen. Passend zum Veranstaltungsort gestaltete der Kärntner Künstler Dieter Ladurner die Trophäe aus Schwemmholz und Steinen des Waidisch Baches.

Krimifest stärkt die Region

Der Event ist ein wichtiger Baustein für den heimischen Tourismus. Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental, erklärt: „Das Krimifest ist eine große Bereicherung für unsere Region und verbindet Kultur mit touristischer Wertschöpfung. Es bringt zusätzliche Gäste in unsere Region, stärkt die touristische Wertschöpfung und trägt dazu bei, die Region Wörthersee-Rosental auch abseits der klassischen Urlaubssaison als attraktive Destination zu positionieren.“ Das Krimifest Kärnten läuft noch bis einschließlich 25. Oktober mit Lesungen nationaler sowie internationaler Autoren. Bislang lockten die Formate rund 2.500 Besucher an, 23 von 33 Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.