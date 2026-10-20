Villacher Advent: Das sind die neuen Hütten

Die Holzhütten beim Villacher Advent haben ausgedient. Und so werden die neuen Adventshütten aussehen.

Die Zeiten der alten Holzhütten auf dem Villacher Hauptplatz sind offiziell vorbei. Ab dem kommenden Advent setzt die Draustadt auf ein modernes, flexibles Modulsystem. Was das für den Auf- und Abbau bedeutet, wie die neuen Hütten aussehen und welche Neuheiten auf Standler sowie Besucher warten, hat das Stadtmarketing Villach im Detail gegenüber 5 Minuten verraten.

Hütten in Modulform

Jahrelang waren die Adventvorbereitungen in Villach ein enormer Aufwand. Die bisherigen Bauten, die erst 2016 für 250.000 Euro angeschafft worden waren, haben nun aber ausgedient. Um Platz für zeitgemäße, effizientere Lösungen zu schaffen, veranlasste das Stadtmarketing ihren Verkauf. „Deshalb hat man sich auf Wunsch der Unternehmen für den Ankauf von Hütten in Modulform entschieden“, betonte Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) im Gemeinderat.

©Olga Bereslavskaya Die alten Holzhütten am Advent wurden ausgetauscht.

Hütten bestehen aus Fichtenholz

Trotz des modernen Konzepts soll der traditionelle Charme des Villacher Advents keineswegs verloren gehen. Im Gegenteil: Die neuen Gastronomie- und Gästehütten bestehen aus Fichtenholz und setzen auf ein heimeliges Design im rustikalen Landhausstil mit warmen Holztönen. „Sechs Adventhäuschen-Kombinationen haben wir frisch angeschafft“, erklärt Stadtmarketing-Geschäftsführer Pierre Bechler. „Und diese werden die Vorweihnachtszeit für alle aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum kommenden Besucher:innen des Villacher Advents noch individueller, gemütlicher und stimmungsvoller machen.“ Hergestellt wurden die klapp- und faltbaren Häuschen von einem Grazer Unternehmen.

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Flexibel und barrierefrei

Ein wesentlicher Vorteil des neuen Systems liegt in seiner enormen Flexibilität. Pierre Bechler erläutert: „Man kann die Gastrohütten einzeln oder in Kombination aufstellen, sie docken direkt an die Gästehütten an oder stehen als eigene Einheit.“ Auch in puncto Inklusion setzt die Stadt neue Maßstäbe. Die neue Advent-Gastronomie ist komplett barrierefrei geplant. „Es gibt Rampen für Rollstuhlfahrer und wir motivieren die Wirte dazu, ebenfalls entsprechendes barrierefreies Mobiliar in den Advent-Gastgärten anzubieten“, so Bechler. Bei den Planungen wurde der Gleichstellungsbeirat der Stadt direkt eingebunden.

Wer betreibt die Hütten?

Die sechs neuen Gastro-Kombinationen werden von bekannten Hauptplatz-Gastronomen bespielt: Le Bar, Charles in Villach, Chickis, Piu Piano, Le Burger und Schumis sind mit von der Partie. Vor der Anna Neumann-Bar stellt Wirt Markus Frohnwieser seine bisherige Hütte auf. Besucher dürfen sich auf gemütliche Holzbänke, Sessel und hohe Stehtische freuen, sowohl in den Hütten als auch im Freien. Advent-Koordinator Klaus Krall sagt: „Das neue Konzept bringt – sowohl im Sitzen als auch im Stehen – noch mehr Stimmung, Kommunikation, Atmosphäre. Das unmittelbare Adventerlebnis gibt es damit auch unter freiem Himmel. Wir haben die Hütten-Gestaltung behutsam und individuell auf die Gegebenheiten des jeweiligen Standortes auf dem Hauptplatz abgestimmt.“

Zeitplan: Pünktlicher Start am 13. November 2026

Das System ist kein unbekanntes: „Beste Erfahrungen mit diesem Hüttentyp haben wir bereits bei unserem Ostermarkt gemacht“, betont Krall. Neben der schnellen Montage sparen die klappbaren Einheiten auch bei der Einlagerung enorm viel Platz. Der Fahrplan steht bereits fest: Der Aufbau auf dem Hauptplatz beginnt am 2. November 2026. Rechtzeitig zum Start des Villacher Advents am 13. November 2026 werden alle Module betriebsbereit sein und den Hauptplatz in neuem Glanz erstrahlen lassen.

Kurzinfo: Neuerung: Umstieg von alten Holzhütten auf ein flexibles, faltbares Modulsystem aus Fichtenholz (Landhausstil).

Investition: 380.000 Euro Darlehen für die neue Infrastruktur (bisherige Hütten stammten aus 2016 für 250.000 Euro).

Vorteile: Schnellere Montage, platzsparende Lagerung und 100 Prozent barrierefreier Zugang dank Rampen.

Gastro-Partner: Le Bar, Charles in Villach, Chickis, Piu Piano, Le Burger, Schumis & Anna Neumann-Bar.

Termine: Aufbaubeginn am 2. November 2026, Start des Villacher Advents am 13. November 2026.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 09:32 Uhr aktualisiert