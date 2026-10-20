Villacher Tierfriedhof öffnet morgen

In unmittelbarer Nähe des Waldfriedhofs eröffnet Kärntens erster städtischer Tierfriedhof. Er bietet einen würdevollen Ort für den Abschied von geliebten Haustieren. Die offizielle Eröffnung findet am 21. Oktober statt.

Haustiere sind für viele Menschen weit mehr als treue Begleiter – sie gehören zur Familie. Wenn sie sterben, möchten viele Tierhalter:innen einen Platz haben, an dem sie sich an die gemeinsame Zeit erinnern. „Der Wunsch nach einem eigenen Tierfriedhof wurde von zahlreichen Villacher:innen an uns herangetragen. Diesem Anliegen kommen wir mit der Eröffnung des ersten städtischen Tierfriedhofs Kärntens sehr gerne nach“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Hier ist der Tierfriedhof

„Unsere tierischen Freunde begleiten uns oft über viele Jahre und wachsen uns ans Herz. Mit dem neuen Tierfriedhof geben wir dieser Verbundenheit Raum über den Tod hinaus. Gleichzeitig soll der Tierfriedhof eine Begegnungsstätte sein, an der Tierhalter:innen miteinander ins Gespräch kommen können“, sagt die Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Der Tierfriedhof befindet sich in unmittelbarer Nähe des Villacher Waldfriedhofs, von dem er räumlich getrennt ist. Der kürzeste Zugang erfolgt von Seiten der Tiroler Straße. Der bestehende Baumbestand sorgt für eine ruhige, naturnahe Atmosphäre. Parkplätze und sanitäre Anlagen des Waldfriedhofs können mitgenutzt werden.

Verschiedene Gräber

Ob Erdgrab, naturnahe Gemeinschaftsanlage oder Gedenkbaum: Verschiedene Bestattungsformen ermöglichen eine individuelle Abschiednahme. Erinnerungstafeln und Namensgravuren bieten eine weitere Möglichkeit, das Andenken an die verstorbenen Tiere zu bewahren. Die offizielle Eröffnung findet am Mittwoch, 21. Oktober, statt. Interessierte können sich vor Ort von 12 bis 15 Uhr informieren.