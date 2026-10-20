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/ ©Olga Bereslavskaya
Bild auf 5min.at zeigt den Krampuslauf
Ende November findet der Krampuslauf wieder statt!
Villach
20/10/2026
Krampuslauf

1.000 Krampusse ziehen wieder durch Villach

Der Advent in Villach startet am 13. November. Und zwei Wochen später findet der Krampuslauf in der Draustadt statt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
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Nicht mehr lange und eine der schönsten Zeiten des Jahres beginnt. Die Adventszeit naht nämlich in großen Schritten. Während am 2. November die neuen Adventshütten in Villach aufgebaut werden, dürfen sich auch Krampusliebhaber freuen.

Bald findet der Krampuslauf statt

Der große Krampuslauf in Villach findet am 27. November 2026 statt. 40 bis 50 Gruppen aus Nah und Fern ziehen mit etwa 1.000 Krampussen durch die Straßen unserer Stadt. Die Innenstadt verwandelt sich dann wieder in ein buntes Treiben von schaurigen Gestalten.

Ein Bild zeigt einen Krampus, der auf einer Art Schaukel oder einem Katapult in die Luft gehoben wurde.
©Olga Bereslavskaya |
Auch heuer…
1.000 Krampusse ziehen wieder durch Villach
©Olga Bereslavskaya |
…ziehen die Krampusse wieder durch Villach.
1.000 Krampusse ziehen wieder durch Villach
©Olga Bereslavskaya
1.000 Krampusse ziehen wieder durch Villach
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1.000 Krampusse ziehen wieder durch Villach
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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Nikolaus.
©Olga Bereslavskaya

Kurzinfo Krampuslauf:

Freitag, 27. November 2026 Start:18.30 Uhr

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