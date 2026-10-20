1.000 Krampusse ziehen wieder durch Villach

Der Advent in Villach startet am 13. November. Und zwei Wochen später findet der Krampuslauf in der Draustadt statt.

Nicht mehr lange und eine der schönsten Zeiten des Jahres beginnt. Die Adventszeit naht nämlich in großen Schritten. Während am 2. November die neuen Adventshütten in Villach aufgebaut werden, dürfen sich auch Krampusliebhaber freuen.

Bald findet der Krampuslauf statt

Der große Krampuslauf in Villach findet am 27. November 2026 statt. 40 bis 50 Gruppen aus Nah und Fern ziehen mit etwa 1.000 Krampussen durch die Straßen unserer Stadt. Die Innenstadt verwandelt sich dann wieder in ein buntes Treiben von schaurigen Gestalten.

©Olga Bereslavskaya | Auch heuer… ©Olga Bereslavskaya | …ziehen die Krampusse wieder durch Villach. ©Olga Bereslavskaya ©Olga Bereslavskaya ©Olga Bereslavskaya ©Olga Bereslavskaya