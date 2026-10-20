Insgesamt elf Cannabisplantagen im Raum Villach entdeckt

Großer Erfolg für die Kärntner Polizei. Nach umfangreichen Ermittlungen konnte sie zwei Männer ausforschen.

Beamte des Kriminaldienstes der PI Velden/Wörthersee und des BPK Villach führten seit Juli 2026 umfangreiche Ermittlungen aufgrund zweier in Föderlach aufgefundener Cannabisplantagen durch. Im Zug der Ermittlungen konnten Anfang Oktober ein 22-jähriger und ein 39-jähriger Mann, beide aus dem Bezirk Villach, ausgeforscht werden.

Neun weitere Plantagen aufgefunden

Beide sind zum Tatverdacht geständig. Dem 39-jährigen Verdächtigen konnte auch noch der Betrieb von neun weiteren Plantagen im Stadtgebiet von Villach nachgewiesen werden. Insgesamt konnten beim Durchsuchen an den Wohnadressen der Verdächtigen ca. 1,8 kg Cannabiskraut, eine geringe Menge Cannabisharz und diverse Suchtgiftutensilien sichergestellt werden. Die beiden Verdächtigen werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2026 um 13:48 Uhr aktualisiert