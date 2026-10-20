Nach drei Niederlagen: Adler wollen Heimsieg holen

Nach zuletzt drei Niederlagen wollen die Blau-Weißen vor heimischem Publikum wieder einen Sieg einfahren. Mit den Ungarn wartet allerdings ein formstarker Gegner, der zuletzt sowohl die Pioneers Vorarlberg als auch den EC-KAC bezwingen konnte. Nur ein Punkt trennt die beiden Mannschaften in der Tabelle, wobei die Adler bereits eine Partie mehr absolviert haben.

Drei Niederlagen in Folge

Nach elf absolvierten Begegnungen rangiert der EC iDM Wärmepumpen VSV mit 14 Punkten auf dem elften Tabellenplatz der win2day ICE Hockey League. Drei Siege nach regulärer Spielzeit sowie ein Erfolg nach Verlängerung stehen bislang zu Buche. Dem gegenüber stehen vier Niederlagen nach 60 Minuten und drei weitere nach Overtime. Mit 29 erzielten Treffern und 35 Gegentoren weisen die Blau-Weißen aktuell eine Tordifferenz von minus sechs auf. Zuletzt mussten die Adler drei Niederlagen in Folge hinnehmen. Nach dem knappen 2:3 nach Verlängerung in Innsbruck unterlag die Mannschaft von Head Coach Pierre Allard dem amtierenden Meister aus Graz trotz zweimaliger Führung mit 2:4. Besonders bitter verlief das jüngste Heimspiel gegen den HC Falkensteiner Pustertal. Durch Treffer von Julian Metzler und Alexander Rauchenwald lagen die Villacher bis kurz vor Schluss mit 2:0 in Führung, ehe die Südtiroler innerhalb von nur 21 Sekunden zweimal trafen und die Begegnung in die Verlängerung retteten. Dort gelang den Gästen schließlich der entscheidende Treffer zum 3:2-Endstand.

Steigerungspotenzial

Damit holten die Blau-Weißen aus den vergangenen drei Begegnungen lediglich zwei Punkte. Vor allem die fehlende Konsequenz in entscheidenden Spielphasen erwies sich zuletzt als problematisch. Gleichzeitig zeigte der VSV über weite Strecken der jüngsten Partien durchaus ansprechende Leistungen, vermochte es jedoch nicht, diese in entsprechende Ergebnisse umzumünzen. Auch offensiv besteht weiterhin Steigerungspotenzial. In den vergangenen drei Begegnungen gelangen den Adlern jeweils nur zwei Treffer. Insgesamt hält die Mannschaft bei 29 Saisontoren, was einem Schnitt von 2,64 Treffern pro Partie entspricht. Angeführt wird die interne Scorerwertung von Kevin Hancock, der bislang fünf Tore und sechs Vorlagen verbuchen konnte. Dahinter folgen John Hughes mit zehn sowie Verteidiger Ryan Sproul mit neun Punkten.

Guter Rückhalt

Ein wichtiger Rückhalt bleibt Joe Cannata. Der US-Amerikaner weist nach zehn Einsätzen eine Fangquote von 92,5 Prozent auf, hat 4,15 Tore mehr pariert als statistisch von ihm erwartet und zählt damit weiterhin zu den statistisch stärksten Torhütern der Liga. In den bislang vier direkten Duellen mit FTC-Telekom Budapest behielten die Blau-Weißen dreimal die Oberhand und präsentieren sich auf ungarischem Eis bis dato makellos. Vor heimischem Publikum verliefen die beiden bisherigen Begegnungen hingegen denkbar knapp: Während die Adler das erste Aufeinandertreffen noch mit 5:4 nach Verlängerung für sich entscheiden konnten, mussten sie sich im jüngsten Duell mit 4:5 geschlagen geben.

Der Gegner

Mit FTC-Telekom Budapest gastiert am Mittwoch ein unmittelbarer Tabellennachbar in der Draustadt. Die Ungarn rangieren nach zehn absolvierten Begegnungen mit 15 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und liegen damit einen Zähler und zwei Platzierungen vor den Adlern. Vier Siege nach regulärer Spielzeit, ein Erfolg nach Verlängerung sowie insgesamt fünf Niederlagen stehen für Budapest bislang zu Buche. Mit 31 erzielten Treffern und 34 Gegentoren weisen die Gäste eine Tordifferenz von minus drei auf. Nachdem FTC-Telekom in der vergangenen Saison seine Premiere in der win2day ICE Hockey League gefeiert hatte, will sich der Traditionsverein aus der ungarischen Hauptstadt nun dauerhaft im Mittelfeld der Liga etablieren. Bereits im ersten Jahr präsentierte sich Budapest durchaus konkurrenzfähig und verpasste die Teilnahme an den Pre-Playoffs erst auf dramatische Weise am letzten Grunddurchgangsspieltag.

Zwei Siege in Folge

Im Sommer wurde der Kader gezielt verstärkt. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem die Stürmer David Silye, Rasmus Heljanko und Carter Savoie. Insbesondere Letzterer machte zuletzt mit entscheidenden Treffern auf sich aufmerksam, hält aktuell bei sieben Toren und acht Assists – im ligaweiten Vergleich rangiert er damit auf Platz fünf der Scorerwertung. Mit zwei Siegen in Folge reist Budapest derzeit mit Selbstvertrauen nach Villach. Am vergangenen Freitag setzten sich die Ungarn zunächst gegen die Pioneers Vorarlberg mit 4:3 durch. Nachdem die Gäste zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten, brachte Bendegúz Dobos die Hausherren im Powerplay erneut in Führung. Zwar gelang den Vorarlbergern kurz vor Schluss abermals der Ausgleich, doch Carter Savoie sicherte Budapest mit seinem Treffer in der 58. Minute schließlich die drei Punkte.

Erfolg gegen den KAC

Noch bemerkenswerter verlief die jüngste Begegnung gegen den EC-KAC. Die Ungarn gerieten nach einer frühen Führung zunächst mit 1:2 in Rückstand, konnten die Partie jedoch im Schlussabschnitt durch einen Powerplay-Treffer von Savoie ausgleichen. In der Verlängerung war es erneut der kanadische Angreifer, der den entscheidenden Treffer zum 3:2-Heimsieg erzielte. Damit feierte Budapest seinen ersten Erfolg gegen die Klagenfurter in der win2day ICE Hockey League. Der kommende Gegner bewies somit zuletzt insbesondere in engen Begegnungen Nervenstärke. Für die Adler wird es daher entscheidend sein, über die gesamte Spieldauer konzentriert aufzutreten und sich gegen die zuletzt erfolgreiche Offensive der Ungarn möglichst wenige Fehler zu erlauben.

Personelle Situation

Personell präsentiert sich die Situation beim EC iDM Wärmepumpen VSV vor dem Heimspiel gegen Budapest erfreulich. Bis auf Linus Andersson, der weiterhin nicht zur Verfügung steht, sind sämtliche Spieler fit und einsatzbereit. Head Coach Pierre Allard kann damit nahezu aus dem Vollen schöpfen und verfügt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive über zahlreiche personelle Optionen.