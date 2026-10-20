Herbstferien in Villach: Museum lädt zu Führungen und Gratis-Aktionstag

Das Stadtmuseum Villach bietet in den Herbstferien ein buntes Programm. Von spannenden Einblicken in die Stadtgeschichte bis hin zu Mitmachstationen für Kinder ist einiges dabei. Auch ein Tag der offenen Tür steht an.

In den Herbstferien ist im Museum der Stadt Villach so einiges los. Noch bis zum 1. November können Besucher dort die Sonderausstellung „Wie Kriege enden/How wars end“ besichtigen. Hier stehen verschiedene Formen von Kriegsenden im Mittelpunkt und es werden sechs Konflikte von Napoleon bis zur Ukraine aus menschlicher Perspektive erzählt.

Museumsdirektor führt persönlich

Am Donnerstag, dem 22. Oktober, führt Museumsdirektor Andreas Kuchler persönlich durch die Ausstellung und gibt Einblicke in die präsentierten Themen. „Das Team rund um Direktor Andreas Kuchler bereitet Geschichte und Zeitgeschichte kreativ und spannend auf, sodass bei jedem Besuch etwas Neues entdeckt werden kann“, erklärt Villachs Kulturreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Familienführung und Tag der offenen Tür

Auch für Familien gibt es in den Herbstferien ein eigenes Angebot: Am Samstag, dem 24. Oktober, findet eine Führung statt, bei der die Geschichte Villachs und des Museums im Mittelpunkt steht. Am Donnerstag, dem 29. Oktober, folgt schließlich das große Saisonfinale. Von 10 bis 16.30 Uhr öffnet das Museum seine Türen für einen besonderen Aktionstag. Neben Führungen stehen Malstationen für Kinder und Musik auf dem Programm. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos.