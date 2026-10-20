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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen LKW und einen Polizisten.
Am Dienstag zog die Polizei bei Villach einen LKW mit 24 schweren Mängeln aus dem Verkehr.
Villach
20/10/2026
Zulassung weg

Polizei zieht LKW mit 24 schweren Mängeln aus dem Verkehr

Bei einer Kontrolle zog die Polizei am Dienstag in Arnoldstein einen LKW aus dem Verkehr. Der Sattelzug wies insgesamt 24 schwere Mängel auf. Besonders erschreckend war der Zustand der Bremsanlage.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Bei einer Verkehrskontrolle in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) haben Polizisten am 20. Oktober im Rahmen einer Schwerpunktaktion einen rumänischen Sattelzug aus dem Verkehr gezogen. Das Schwerfahrzeug wies insgesamt 24 schwere Mängel auf.

Bremsen funktionierten nicht

Ein Sachverständiger der ASFINAG nahm das Fahrzeug am Dienstagvormittag genauer unter die Lupe und stellte dabei zahlreiche technische Mängel fest. Allein am Sattelanhänger wurden zwölf Mängel festgestellt, bei denen laut Polizei Gefahr in Verzug herrschte. Dazu zählten unter anderem ein fehlender Radbremszylinder und geknickte Bremsschläuche. Besonders gefährlich: An drei Rädern funktionierten weder die Betriebsbremse noch die Feststellbremse.

Zulassung aufgehoben

Angesichts der gravierenden Mängel durfte der Sattelzug nicht weiterfahren. Die Zulassung wurde vorläufig aufgehoben, der Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln wurden abgenommen. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro eingehoben. Der Lenker wird bei der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.

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