Am Affenberg in Villach wird es bald richtig gruselig

Hexen, Geister und jede Menge Affen: Von 23. Oktober bis 1. November verwandelt sich der Affenberg in einen „Gruselberg“. Auf die Familien wartet ein schaurig-buntes Programm.

Wer in den Herbstferien den Affenberg in Villach-Landskron besucht, könnte dort neben den bekannten Japanmakaken auch der einen oder anderen Hexe begegnen. Denn pünktlich zu Halloween bekommt das beliebte Ausflugsziel einen schaurigen Anstrich verpasst. Vom 23. Oktober bis zum 1. November 2026 wird aus dem Affenberg ein „Gruselberg“. Dafür wird das Gelände mit Halloween-Dekoration geschmückt, und auch die Mitarbeiter schlüpfen in passende Kostüme.

Rätselspaß zwischen den Affen

Auch bei den regulären Führungen dreht sich in dieser Zeit nicht wie gewohnt alles nur um die tierischen Bewohner. Besucher erfahren zusätzlich geheimnisvolle und mystische Fakten rund um den Affenberg. Für die kleinen Gäste gibt es außerdem eine Halloween-Rätsel-Challenge. Wer die Aufgaben löst, darf sich über eine kleine Überraschung freuen. An mehreren Tagen können sich Kinder zudem passend zu Halloween schminken lassen.

Von Grusel-Punsch bis Monster-Leberkäs

Natürlich darf bei einem Halloween-Ausflug auch die passende Verpflegung nicht fehlen. Am Affenberg stehen deshalb besondere Köstlichkeiten auf dem Programm. Neben wärmender Kürbissuppe gibt es unter anderem eine „Bloody Leberkas-Semmel“, Grusel-Punsch und Kakao mit Mini-Marshmallows. Für Kinder warten außerdem Halloween-Süßigkeiten.

Diese Halloween-Aktionen sind geplant

Das Kinderschminken wird an ausgewählten Tagen angeboten:

Samstag, 24. Oktober: 11 bis 14 Uhr

11 bis 14 Uhr Montag, 26. Oktober: 11 bis 14 Uhr

11 bis 14 Uhr Dienstag, 27. Oktober: 11.30 bis 13.30 Uhr

11.30 bis 13.30 Uhr Mittwoch, 28. Oktober: 11.30 bis 13.30 Uhr

11.30 bis 13.30 Uhr Donnerstag, 29. Oktober: 11.30 bis 13.30 Uhr

11.30 bis 13.30 Uhr Freitag, 30. Oktober: 11.30 bis 13.30 Uhr

11.30 bis 13.30 Uhr Samstag, 31. Oktober: 11 bis 14 Uhr

Die Halloween-Rätsel-Challenge sowie die besonderen Snacks und Getränke werden laut Veranstalter während des gesamten Aktionszeitraums angeboten.

Zwei Sonderveranstaltungen bereits ausgebucht

Besonders gefragt waren offenbar zwei zusätzliche Halloween-Aktionen: Beim Kürbisschnitzen am 24. und 25. Oktober können die Teilnehmer ihre eigenen gruseligen Kürbisgesichter gestalten. Für den 26. und 31. Oktober ist außerdem eine Schatzsuche unter dem Motto „Der Schatz von Landskron“ geplant. Beide Sonderveranstaltungen sind bereits ausgebucht.

Diese Kostüme solltest du besser zuhause lassen

Wer den Affenberg dennoch in schauriger Halloween-Atmosphäre erleben möchte, kann weiterhin an den regulären Führungen teilnehmen. Eine Verkleidung ist dabei ausdrücklich willkommen. Allerdings bittet das Team darum, Masken, Schwerter, Zauberstäbe, Kronen und ähnliche Kostümaccessoires während der Affentour im Auto zu lassen. Diese könnten für den Besuch bei den Tieren ungeeignet sein.