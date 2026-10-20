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/ ©Fotomontage Canva/gedenkseite.at
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Parte.
Wilfried Aichernig unterrichtete Generationen von Schülern. Nun hat er seine Augen für immer geschlossen.
Villach
20/10/2026
Wilfried Aichernig

Villach trauert um Lehrer, der Generationen von Schülern prägte

35 Jahre lang stand er am Villacher Peraugymnasium vor der Klasse, sein Engagement wirkt bis heute nach. Nun ist Wilfried Aichernig im Kreise seiner Familie entschlafen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(206 Wörter)
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Große Trauer herrscht aktuell in Villach um einen langjährigen Lehrer des Peraugymnasiums. Wilfried Aichernig ist am 13. Oktober 2026 im Alter von 84 Jahren im Beisein seiner Familie „für immer eingeschlafen“, wie es die Trauerfamilie in der Parte beschreibt. Ganze 35 Jahre lang unterrichtete er an dem Gymnasium Deutsch und Englisch und begleitete damit Generationen von Schülerinnen und Schülern auf ihrem Bildungsweg.

35 Jahre am Peraugymnasium

Von 1967 bis 2002 stand Aichernig am Peraugymnasium vor der Klasse. Nicht nur bei seinen Schülern, sondern auch bei Eltern und Kollegen genoss er großes Ansehen. Besonders seine verständnisvolle und freundliche Art blieb vielen in Erinnerung. Neben seiner Unterrichtstätigkeit setzte er sich als Personalvertreter für die Interessen seiner Kollegen ein. Ein besonderes Anliegen war ihm außerdem die Schulbibliothek, die er Anfang der 1980er-Jahre ins Leben rief und über viele Jahre leitete. Sie besteht bis heute.

Verabschiedung am Samstag

Auch nach seiner Pensionierung blieb Aichernig seiner ehemaligen Schule verbunden und organisierte regelmäßig Zusammenkünfte früherer Kollegen. Nun müssen Familie, Freunde und Wegbegleiter Abschied von dem Pädagogen nehmen. Die Verabschiedung findet am Samstag, dem 24. Oktober, um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Leonhard statt.

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