Kärntner Lauf-Talente zeigen im Rosental ihr Können

Ausdauer, Kraft und jede Menge Durchhaltevermögen waren gefragt: Im Langlaufleistungszentrum in St. Jakob im Rosental gingen am Sonntag die Kärntner Landesmeisterschaften im Cross Country über die Bühne.

Zahlreiche Läuferinnen und Läufer stellten sich am 18. Oktober der anspruchsvollen Strecke und kämpften bei schönem Herbstwetter um die begehrten Landesmeistertitel. Für die siegreichen Mannschaften geht es schon bald auf Bundesebene weiter.

Anspruchsvolle Strecke fordert Läufer heraus

Auch wenn sich das Herbstwetter von seiner freundlichen Seite zeigte, hatten es die Wettkämpfe in sich. Die Strecke im Langlaufleistungszentrum verlangte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einiges ab. Neben einer guten Kondition waren vor allem Kraft und Durchhaltevermögen gefragt. Für die Organisation zeichneten das Team der HLW St. Peter und die DSG Maria Elend verantwortlich. Gemeinsam sorgten sie für einen reibungslosen Ablauf und gute Wettkampfbedingungen.

©Stefan Reichmann Die anspruchsvolle Strecke verlangte den zahlreichen Läuferinnen und Läufern einiges an Ausdauer, Kraft und Durchhaltevermögen ab.

Bundesmeisterschaften finden ebenfalls in Kärnten statt

Für die erfolgreichen Teams ist die Saison damit noch nicht vorbei. Die Siegermannschaften der Landesmeisterschaften haben sich für die Bundesmeisterschaften im Cross Country qualifiziert und dürfen dort Kärnten vertreten. Diese finden von 4. bis 6. November 2026 ebenfalls im Langlaufleistungszentrum St. Jakob im Rosental statt. Für die Kärntner Teams bietet sich dabei die Gelegenheit, vor heimischer Kulisse um die Bundesmeistertitel zu kämpfen.