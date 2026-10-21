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/ ©CHS Villach
Das Bild auf 5min.at zeigt Personen.
Am CHS Villach fand auch heuer wieder eine "Meet & Greet"-Veranstaltung statt.
Villach
21/10/2026
"Meet & Greet"

Sechs Kärntner Hotels werben am CHS Villach um Nachwuchs

Wie geht es nach der Schule weiter? Und welcher Betrieb könnte der richtige für das erste Praktikum sein? Mit diesen Fragen beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler des CHS Villach beim diesjährigen „Meet & Greet“.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(251 Wörter)
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Für viele Schülerinnen und Schüler steht in nächster Zeit ein mehrwöchiges Pflichtpraktikum an. Doch welcher Betrieb passt zu den eigenen Interessen? Beim „Meet & Greet“ am CHS Villach konnten sich die Jugendlichen direkt bei möglichen Arbeitgebern informieren. An verschiedenen Informationsständen stellten die Unternehmen ihre Betriebe vor, beantworteten Fragen und gaben Einblicke in mögliche Karrierewege. In mehreren Gesprächsrunden hatten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, unterschiedliche Arbeitgeber kennenzulernen und erste Kontakte zu knüpfen.

Diese sechs Kärntner Betriebe waren dabei

Auch in diesem Schuljahr beteiligten sich wieder bekannte Häuser aus der heimischen Hotellerie und Gastronomie an der Veranstaltung:

  • Hotel Karnerhof
  • Hotel Hochschober
  • Naturel Hotels & Resorts
  • Das Daberer – Das Biohotel
  • Werzer’s Seehotel, Werzer-Strand / Ressmann
  • Hotel Trattnig

Für die Betriebe bot das Treffen die Möglichkeit, sich potenziellen Praktikantinnen und Praktikanten persönlich vorzustellen. Die Jugendlichen wiederum konnten sich ein Bild davon machen, welche Möglichkeiten ihnen in der Tourismusbranche offenstehen.

Nachwuchs für den Kärntner Tourismus

Die Veranstaltung verfolgt aber noch ein weiteres Ziel: Sie soll dazu beitragen, junge Menschen für Berufe in der Gastronomie und Hotellerie zu gewinnen. Gerade angesichts des Fachkräftemangels ist es für die Branche wichtig, frühzeitig Kontakte zu möglichen Nachwuchskräften aufzubauen. Am CHS Villach zieht man eine positive Bilanz: „Das ,Meet & Greet‘ war auch in diesem Schuljahr ein voller Erfolg“, heißt es seitens der Schule.

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