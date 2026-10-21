ÖBB investieren in Schichtarbeiter-Wohnungen

Die ÖBB bieten ihren Beschäftigten modernen und bezahlbaren Wohnraum. In der Rennsteiner Straße in Villach stehen nach einer umfassenden Sanierung jetzt neun fertiggestellte Einheiten zur Verfügung.

Neun frisch sanierte Mitarbeiterwohnungen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) in der Villacher Rennsteiner Straße sind bezugsfertig. Drei davon wurden speziell für die Bedürfnisse von Beschäftigten im Nacht- und Schichtdienst konzipiert. Zur offiziellen Einweihung und symbolischen Schlüsselübergabe reiste auch Bundesminister Peter Hanke (SPÖ). Er betonte: „Mit den neuen Schichtarbeiterwohnungen schaffen die ÖBB Wohnraum, der auf die besonderen Anforderungen von Menschen, die in der Nacht arbeiten, abgestimmt ist. Das Projekt zeigt, wie innovative Wohnkonzepte einen Beitrag zu attraktiven Arbeitsbedingungen und mehr Lebensqualität leisten können.“

ÖBB-Wohnungen für Mitarbeiter im Schichtdienst

Die speziellen Schichtarbeiterwohnungen setzen wissenschaftliche Erkenntnisse zur Regeneration um. Sie verfügen über schallisolierte und kühlbare Schlafräume samt Bad, spezielle Verdunkelungssysteme, angepasste Lichtkonzepte sowie Türklingeln mit Lichtsignal. Roman Hebenstreit, Vorsitzender des ÖBB-Konzernbetriebsrates, unterstrich die Bedeutung: „Wer im Nacht- und Schichtdienst arbeitet, braucht Rahmenbedingungen, die echte Erholung ermöglichen. Die neuen Wohnungen in Villach orientieren sich an den Lebensrealitäten unserer Kollegen und sind ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben.“

Innovatives Wohnprojekt

Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG, verwies auf den neu entwickelten Bautyp: „Mehr als die Hälfte der ÖBB-Mitarbeitenden arbeiten im Schichtdienst. Deshalb haben wir einen Bautyp entwickelt, der speziell auf die Bedürfnisse im Hinblick auf Schichtarbeit ausgelegt ist und optimale Voraussetzungen für Erholung und Schlaf mit sich bringt.“ Neben eigenen Wohnprojekten sichern die ÖBB ihrer Belegschaft zudem Belegungsrechte für Genossenschaftswohnungen.