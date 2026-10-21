So digital wird der Generationswechsel im Villacher Notariat

Sesselrücken in der Villacher Widmanngasse 43: Nach jahrelanger gemeinsamer Arbeit auf Augenhöhe hat Notar Mag. Daniel Oberwandling das Amt und damit das Lebenswerk seines bisherigen Kanzleipartners Dr. Wolfgang Milz offiziell übernommen. Seit 1. Februar führt er die traditionsreiche Kanzlei unter dem Namen Öffentlicher Notar Mag. Daniel Oberwandling & Partner. Trotz des frischen Windes bleiben die Grundfeste der Kanzlei unverändert tief verankert: „Über allem steht immer die Unparteilichkeit und Menschlichkeit. Schwierige Situationen sind sachlich und mit Ruhe am einfachsten zu lösen“, schildert Oberwandling im Gespräch mit 5 Minuten jene Werte seines Vorgängers, die er auch für seinen eigenen Weg als Leitlinie verinnerlicht hat.

Digitaler Service für Klienten weltweit

Der neue Kanzleichef bringt eine moderne Note in das Traditionshaus. Sein Anspruch ist ein junger, dynamischer Stil, der von hocheffizienten Abläufen geprägt ist. Neben dem Kernbereich des Immobilienrechts bildet die fortschreitende Digitalisierung ein zentrales Standbein der Kanzlei. Das Spektrum reicht von der flexiblen Online-Erstberatung über digitale Beglaubigungen bis hin zur vollständigen Erstellung von Notariatsakten per gesicherter Videokonferenz. Obwohl die Villacher Bevölkerung im Alltag nach wie vor das persönliche Gespräch vor Ort bevorzugt, erweist sich die digitale Schiene in der Praxis als enormer Vorteil für eine spezifische Zielgruppe: „Die Villacher an sich schätzen dann doch den persönlichen zwischenmenschlichen Kontakt; aber in Fällen, in denen die Parteien aufgrund der langen Anreise nicht vor Ort sein können oder wollen, sind digitale Beglaubigungsmöglichkeiten sehr gefragt.“ Das betrifft insbesondere Auslandsösterreicher, weit entfernt wohnende Immobilienerwerber oder stark eingespannte Unternehmer.

Boom bei der Vorsorgevollmacht

Parallel zum technologischen Wandel beobachtet der Notar deutliche Verschiebungen bei den rechtlichen Sorgen und Bedürfnissen der Menschen. Neben den klassischen Kanzleigeschäften verzeichnet man eine stark steigende Nachfrage bei der rechtlichen Eigenvorsorge: „Ein starker Boom herrscht derzeit beim Instrument der Vorsorgevollmacht; in einer Vorsorgevollmacht kann ich schon jetzt eine Person meines Vertrauens festlegen, die für mich entscheidet, wenn ich es nicht mehr kann, ganz ohne Erwachsenenvertreter und ohne Gericht.“ Immer mehr Bürger nutzen diesen Weg, um für Eventualitäten des Lebens rechtzeitig Selbstbestimmung und Klarheit für Angehörige zu schaffen.

Eingespieltes Kanzlei-Team

Für Daniel Oberwandling schließt sich mit der Amtsübernahme ein Kreis. Der gebürtige Liesertaler aus Eisentratten absolvierte sein Jus-Studium in Graz. Nach dem Gerichtsjahr starteten 2010 in Kapfenberg seine Notariatskandidaten-Lehrjahre. 2014 kehrte er nach Kärnten zurück, wo er in Eberndorf erstmals als Notariatssubstitut eigenverantwortlich eine Kanzlei leitete. Seit 2016 ist er fest in Villach verwurzelt, zunächst als Kanzleipartner von Dr. Milz und seit Februar nun als dessen offizieller Nachfolger. Diesen Übergang meistert Oberwandling nicht allein, sondern stützt sich auf eine bewährte Mannschaft. Sechs Personen bilden derzeit das Fundament der Kanzlei. Neben dem Notar arbeitet seine Ehefrau Jutta als Notarsubstitutin und Partnerin im Betrieb, unterstützt von vier erfahrenen Mitarbeiterinnen. Das komplette Team von Dr. Milz wurde nahtlos übernommen und erbrachte in der Übergangsphase Höchstleistungen, was eine außergewöhnlich hohe Identifikation mit dem Unternehmen zeigt. Für die Zukunft ist zudem bereits die Verstärkung durch einen jungen Notariatskandidaten konkret in Aussicht gestellt.

Dankbarer Blick zurück

„Die Mitarbeiter bilden das Rückgrat unserer Kanzlei“, betont Oberwandling stolz. Seinem Vorgänger streut er zum Abschied Rosen und blickt voller Dankbarkeit zurück: „Zunächst danke ich ihm für das jahrelange gemeinsame Wirken auf Augenhöhe und vor allem das Vertrauen, mir sein Lebenswerk zu übergeben. Auch die hervorragende Unterstützung während der Übergangsphase möchte ich hervorheben. Für den wohlverdienten Ruhestand wünsche ich Dr. Wolfgang Milz vor allem Gesundheit, Freude und viel Zeit für seine neuen Projekte.“