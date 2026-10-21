Ehrenamt im Rampenlicht: Velden feiert engagierte Vereine

Im Casineum Velden werden am Mittwochabend herausragende Initiativen prämiert. Ab 18 Uhr feiert die Gala „freiwillig bringt’s“ Engagierte sowie lokale Vereine für ihren unermüdlichen Einsatz.

Am 21. Oktober 2026 geht im Casineum Velden die zweite Auflage der Gala „freiwillig bringt’s“ über die Bühne. Der Startschuss fällt mit dem Einlass um 18 Uhr. Ab 19 Uhr beginnt das offizielle Programm: Neben der Präsentation und Prämierung der siegreichen Initiativen gibt es auch einen Ausblick auf das kommende Freiwilligenjahr 2027. Als Moderatorin führt Lisa Odreitz-Überbacher durch die Veranstaltung.

Freiwillige werden vor den Vorhang geholt

Projektkoordinator Daniel Schöffmann betont deren Bedeutung: „Im Mittelpunkt der Gala stehen Freiwillige und Vereine der Gemeinde, die heuer bereits zum zweiten Mal für ihre herausragenden Leistungen und Projekte auf der Bühne gewürdigt, gefeiert und prämiert werden.“ Im Anschluss an den offiziellen Teil verlagert sich das Geschehen ins Café Bistro 13er zum gemeinsamen Netzwerken.