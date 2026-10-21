Feuerwehren aus Villach-Land bekämpfen 200-Meter-Ölspur auf der A11

Drei Feuerwehren beseitigten heute auf der A11 eine 200 Meter lange Ölspur nach einem Fahrzeugdefekt.

Heute gegen 13 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Frießnitz-Rosenbach, Rosegg und St. Jakob im Rosental wegen einer massiven Ölverunreinigung auf die A11 Karawankenautobahn gerufen.

Verunreinigte Fahrbahn

Ein Fahrzeug hatte auf Höhe von Kilometer 12 zwischen der Abfahrt St. Jakob im Rosental und dem nördlichen Portal des Karawankentunnels in Fahrtrichtung Slowenien einen technischen Defekt erlitten. „Dadurch trat Hydrauliköl aus und verunreinigte die Fahrbahn auf einer Länge von rund 200 Metern“, schildern die Einsatzkräfte in den sozialen Medien.

Straße gesäubert

Die ausgerückten Feuerwehrleute trugen umgehend Bindemittel auf die betroffenen Stellen auf, um die ausgelaufene Flüssigkeit aufzunehmen und die Fahrbahn zu säubern. Nach einer raschen Reinigung der Straße konnte der Verkehr wieder Fahrt aufnehmen.