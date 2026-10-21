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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Auf der A2 hat es gekracht.
Villach
21/10/2026
Aktuell

A2 Süd Autobahn: Unfall sorgt für Stau und Umleitungen bei Villach

Auf Kärntens Straßen kommt es aktuell zu leichten Verzögerungen. Grund dafür ist unter anderem ein Verkehrsunfall auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Graz.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(77 Wörter)
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Im Bereich zwischen Villach-Faaker See und dem Knoten Villach sind derzeit der Pannenstreifen sowie die rechte Fahrspur blockiert, zudem liegen Fahrzeugteile auf der Überholspur, berichtet „Antenne Kärnten“. Autofahrer müssen mit einem Rückstau von rund 15 Minuten rechnen. Als Ausweichroute bietet sich die Fahrt über das Stadtgebiet und die B83 an, wobei eine erneute Auffahrt auf die Autobahn bei Wernberg möglich ist.

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