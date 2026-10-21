A2 Süd Autobahn: Unfall sorgt für Stau und Umleitungen bei Villach

Auf Kärntens Straßen kommt es aktuell zu leichten Verzögerungen. Grund dafür ist unter anderem ein Verkehrsunfall auf der A2 Süd Autobahn in Fahrtrichtung Graz.

Im Bereich zwischen Villach-Faaker See und dem Knoten Villach sind derzeit der Pannenstreifen sowie die rechte Fahrspur blockiert, zudem liegen Fahrzeugteile auf der Überholspur, berichtet „Antenne Kärnten“. Autofahrer müssen mit einem Rückstau von rund 15 Minuten rechnen. Als Ausweichroute bietet sich die Fahrt über das Stadtgebiet und die B83 an, wobei eine erneute Auffahrt auf die Autobahn bei Wernberg möglich ist.