25. und 26. November: Photovoltaik-Branche trifft sich in Villach

Am 25. und 26. November findet im Congress-Center Villach die Österreichische Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung statt.

Die vom Bundesverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) veranstaltete Tagung erwartet rund 300 Personen pro Tag.

Die vom Bundesverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) veranstaltete Tagung erwartet rund 300 Personen pro Tag.

Die vom Bundesverband Photovoltaic & Battery Austria (PV&B Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) veranstaltete Tagung erwartet rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Tag. Im Zentrum stehen der Einsatz von KI, Batteriespeicher der nächsten Generation, innovative PV-Zellen, Agri-PV, die Stabilität der Stromnetze sowie regulatorische Herausforderungen.

„Heuer sind wir damit in Kärnten“

Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV&B Austria, betont: „Wie technologische Innovationen, neue Regularien und die Stromspeicherung die Branche verändern, steht im Mittelpunkt der Tagung. Zwei Tage geballtes Wissen, Austausch und neuer Impulse für die Branche – das gibt es in dieser Form sonst nirgends. Und heuer sind wir damit in Kärnten“. Hubert Fechner, Obmann der TPPV, ergänzt: „Damit unterstreicht unsere jährliche Tagung einmal mehr ihre Rolle als zentraler Treffpunkt und zeigt die gesamte Bandbreite aktueller technischer wie regulatorischer Lösungsansätze auf.“

©Thomas Unterberger Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV&B Austria.

Photovoltaik-Innovationsaward

Zum Programm gehören zudem eine Exkursion zum Sonnenkraft Campus, die Verleihung des 5. Österreichischen Photovoltaik-Innovationsawards, eine Posterausstellung mit aktuellen Forschungsergebnissen sowie eine Fachausstellung mit 24 Unternehmen.