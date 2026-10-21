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/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit Messer und das Landesgericht Klagenfurt.
Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.
Villach/Klagenfurt
21/10/2026
Verhandlung steht an
Gericht

Villacherin soll mehrmals mit Brotmesser auf Mann zugestochen haben

In der kommenden Woche muss sich eine Frau am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Ihr wird vorgeworfen, mit einem 20 cm langen Brotmesser auf einen Mann zugestochen zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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Auch in der kommenden Woche stehen am Landesgericht Klagenfurt wieder zahlreiche Fälle auf der Agenda, darunter auch ein Fall aus Villach, welcher sich im Mai diesen Jahres abgespielt haben soll.

Klingenlänge von 20 Zentimetern

Wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichtes hervorgeht, wird einer Erwachsenen zur Last gelegt, „mit einem Brotmesser mit einer Klingenlänge von 20 Zentimetern, eine männliche Person am Körper verletzt und dadurch eine schwere Körperverletzung zuzufügen versucht zu haben, indem sie mehrmals mit dem Messer auf den bekleideten Oberkörper zugestochen und ihn auch teilweise getroffen haben soll.“

Eine Stunde angesetzt

Die Verhandlung am Landesgericht Klagenfurt findet bereits am Vormittag statt und ist für eine Dauer von einer Stunde angesetzt. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

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