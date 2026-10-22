VSV setzt sich mit 4:1 gegen Ferencvarosi durch

Der EC iDM Wärmepumpen VSV setzte sich am Mittwochabend in der Stadthalle Villach vor heimischem Publikum mit 4:1 gegen Ferencvárosi TC durch. Mit den drei Punkten zogen die Adler in der Tabelle an Budapest vorbei.

In einer hart umkämpften und körperbetonten Partie feierte der EC iDM Wärmepumpen VSV einen verdienten Heimerfolg. Die Adler bestachen über weite Strecken durch hohe Einsatzbereitschaft, kompromisslose Defensivarbeit sowie leidenschaftliche blau-weiße Tugenden, die letztlich den Ausschlag zugunsten der Villacher gaben. Durch diesen Erfolg sicherte sich die Mannschaft drei wichtige Zähler und zog in der Tabelle direkt am ungarischen Konkurrenten FTC-Telekom Budapest vorbei.

©EC VSV/STEFAN Mit einem souveränen 4:1-Erfolg erbeutete der VSV drei Zähler.

Verdienter 4:1-Sieg

Den Grundstein legte Joël Teasdale mit der Führung in der 17. Minute, ehe Elias Wallenta in der 25. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Carter Savoie für Ferencvárosi in der 29. Minute auf 2:1, doch noch in derselben Minute stellte Teasdale mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand setzte schließlich Alexander Rauchenwald in der 55. Spielminute.