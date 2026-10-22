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/ ©villacher-alpenstrasse.panomax.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schnee am Dobratsch.
Der Winter schickt erste Vorboten in die Kärntner Bergwelt.
Region Villach
22/10/2026
Wintereinbruch

Erster Schnee: Der Dobratsch ist angezuckert

Winterfans aufgepasst: Noch verbergen graue Wolken den Blick auf Kärntens Berge. Doch eines steht bereits fest: Der Schnee ist da. Die Gipfel sind bereits angezuckert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
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Ein nächtlicher Wintereinbruch hat oberhalb von 1.200 Metern für Schnee auf Kärntens Bergen gesorgt. Frau Holle hat ihre Kissen etwa auch auf der Gerlitzen Alpe sowie dem Dobratsch ausgeschüttelt. Eine dünne Schneeschicht zieht sich dort über die Landschaft.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Schnee am Dobratsch.
©villacher-alpenstrasse.panomax.com |
Auf dem Dobratsch fallen erste Schneeflocken vom Himmel.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Schnee am Dobratsch.
©villacher-alpenstrasse.panomax.com |
Auch die Rosstratte ist angezuckert.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den beschneiten Dobratsch vom Tal aus.
©5 Minuten |
Von Bad Bleiberg aus ist der Schnee bereits zu sehen.

Es schneit noch

Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt, dass der Niederschlag am Morgen noch nicht vollends abgeklungen ist. Vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria heißt es dazu: „In den Morgenstunden ist noch recht verbreitet mit Regen-, oberhalb von rund 1.200 Metern mit Schneeschauern zu rechnen.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Schnee auf der Gerlitzen Alpe.
©gerlitzen.it-wms-com
Geschneit hat es auch auf dem Gipfel der Gerlitzen Alpe.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert
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