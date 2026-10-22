Erster Schnee: Der Dobratsch ist angezuckert

Winterfans aufgepasst: Noch verbergen graue Wolken den Blick auf Kärntens Berge. Doch eines steht bereits fest: Der Schnee ist da. Die Gipfel sind bereits angezuckert.

Ein nächtlicher Wintereinbruch hat oberhalb von 1.200 Metern für Schnee auf Kärntens Bergen gesorgt. Frau Holle hat ihre Kissen etwa auch auf der Gerlitzen Alpe sowie dem Dobratsch ausgeschüttelt. Eine dünne Schneeschicht zieht sich dort über die Landschaft.

©villacher-alpenstrasse.panomax.com | Auf dem Dobratsch fallen erste Schneeflocken vom Himmel. ©villacher-alpenstrasse.panomax.com | Auch die Rosstratte ist angezuckert. ©5 Minuten | Von Bad Bleiberg aus ist der Schnee bereits zu sehen.

Es schneit noch

Ein Blick auf die Wetterprognose zeigt, dass der Niederschlag am Morgen noch nicht vollends abgeklungen ist. Vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria heißt es dazu: „In den Morgenstunden ist noch recht verbreitet mit Regen-, oberhalb von rund 1.200 Metern mit Schneeschauern zu rechnen.“

©gerlitzen.it-wms-com Geschneit hat es auch auf dem Gipfel der Gerlitzen Alpe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert