Millionen-Projekt: Brau Union baut neues Auslieferungslager in Fürnitz

Die Brau Union Österreich führt künftig ihre Getränkelogistik sowie die Event Services an einem zentralen Ort zusammen. Nach der geplanten Inbetriebnahme Ende 2027 werden die bisherigen Verteilzentren in Klagenfurt und Villach aufgelassen und in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See vereint. Für Kunden wird es vor Ort zudem einen eigenen Selbstabholer-Bereich geben. „Jetzt wird aus unserer Vision sichtbare Realität. Das neue Auslieferungslager ist ein wichtiger Schritt, um unsere Logistik in Kärnten langfristig effizient, sicher und zukunftsorientiert aufzustellen. Gleichzeitig schaffen wir moderne Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stärken unsere Servicequalität für Kundinnen und Kunden in der Region“, betont Oliver Plieschnig, Regionaler Verkaufsdirektor für die Region Süd.

©Unger So soll das neue Auslieferungslager in Fürnitz aussehen.

Logistik-Großprojekt

Das Areal erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von rund 36.000 Quadratmetern. Geplant sind etwa 9.000 Quadratmeter Hallenfläche, Büroberiche und eine zeitgemäße Rampenlogistik. Durch die Verlagerung vor die Tore der Stadt wird das Verkehrsaufkommen in Villach reduziert. „Die unmittelbare Nähe zum Verschiebebahnhof Villach/Fürnitz eröffnet uns zusätzlich neue Perspektiven für multimodale Transporte und bietet beste Voraussetzungen für die nachhaltige Weiterentwicklung unserer Logistik“, erklärt Christian Gejer, projektverantwortlicher Transportleiter der Brau Union Österreich. Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) zeigt sich erfreut über das „klare Bekenntnis“ zur Region. Entwickelt wird das Großprojekt gemeinsam mit der GO ASSET Development.