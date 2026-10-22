Villacher Stadttankstelle schließt vorübergehend

Aufgrund von Elektroarbeiten ist das Tanken vorübergehend nicht möglich. Darum schließt die Villacher Stadttankstelle am Freitag, dem 23. Oktober 2026, vorübergehend.

Wer am kommenden Freitag, dem 23. Oktober, sein Fahrzeug an der Stadttankstelle auffüllen möchte, sollte die Zeit im Blick behalten. Wegen anstehender Elektroarbeiten im unmittelbaren Nahbereich der Zapfsäulen muss die Stromversorgung nämlich zwischen 12 und 19 Uhr unterbrochen werden. In diesen sieben Stunden ist ein Tanken vor Ort nicht möglich.

Am Samstag wieder geöffnet

Erst ab Samstagfrüh um 8 Uhr steht das gewohnte Serviceangebot wieder vollumfänglich zur Verfügung. Anwohner und Gewerbebetriebe müssen sich hingegen keine Sorgen um Einschränkungen machen: „Private Objekte entlang der St. Johanner Straße sind nicht von der Stromabschaltung betroffen“, heißt es vonseiten der Stadt Villach abschließend.