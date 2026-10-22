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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Villacher Stadttankstelle.
Am Freitag bleibt die Stadttankstelle in Villach zwischen 12 und 19 Uhr geschlossen.
Villach
22/10/2026
Tanken nicht möglich

Villacher Stadttankstelle schließt vorübergehend

Aufgrund von Elektroarbeiten ist das Tanken vorübergehend nicht möglich. Darum schließt die Villacher Stadttankstelle am Freitag, dem 23. Oktober 2026, vorübergehend.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Wer am kommenden Freitag, dem 23. Oktober, sein Fahrzeug an der Stadttankstelle auffüllen möchte, sollte die Zeit im Blick behalten. Wegen anstehender Elektroarbeiten im unmittelbaren Nahbereich der Zapfsäulen muss die Stromversorgung nämlich zwischen 12 und 19 Uhr unterbrochen werden. In diesen sieben Stunden ist ein Tanken vor Ort nicht möglich.

Am Samstag wieder geöffnet

Erst ab Samstagfrüh um 8 Uhr steht das gewohnte Serviceangebot wieder vollumfänglich zur Verfügung. Anwohner und Gewerbebetriebe müssen sich hingegen keine Sorgen um Einschränkungen machen: „Private Objekte entlang der St. Johanner Straße sind nicht von der Stromabschaltung betroffen“, heißt es vonseiten der Stadt Villach abschließend.

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