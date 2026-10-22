Neuer Sound für Villach: Diese DJs heizen dem ersten „SudHOUSE Club“ ein

Villachs Jugendliche haben sich mehr Nachtleben gewünscht und dieser Wunsch wird nun Wirklichkeit. Am Freitag, dem 30. Oktober, feiert der neue „SudHOUSE Club“ im Sudhaus der Stadtbrauerei seine Premiere. Von 20.00 bis 2.00 Uhr wird gefeiert. Das Projekt entstand auf Initiative Villacher Jugendlicher, die sich an die Stadt wandten, und wurde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer sowie Innenstadt-Gastronomen entwickelt. Finanziert wird die Reihe von der Stadt Villach und der Wirtschaftskammer.

Neuer Treffpunkt für Villachs Jugend

„Die Jugend holt sich nach den Corona-Jahren ihr Nachtleben zurück. Wir halten das für wichtig“, erklären Bürgermeister Günther Albel (SPÖ), Stadtrat Christian Pober (ÖVP) und Wirtschaftskammer-Obmann Christian Tyl in einer gemeinsamen Stellungnahme. Auch Felix Sumper vom Villacher Jugendrat freut sich: „Damit entsteht ein Ort mit großem Potenzial, an dem Begegnung, Gemeinschaft, Kreativität und Jugendkultur im Mittelpunkt stehen.“ Der Eintritt kostet 15 Euro (Tickets unter www.villach.at/sudhouse), teilnehmen dürfen Jugendliche ab 16 Jahren. Das Herzstück der Premierennacht ist das musikalische Line-up: Vier vielseitige DJ-Acts aus der Kärntner und Wiener Szene bringen treibende Beats und abwechslungsreiche Genres auf den Dancefloor.

©Volumina Photography Den Auftakt gestalten Pro:iller & Contract.

Pro:iller b2b Contract (20.00 bis 21.30 Uhr) Den Auftakt gestalten Pro:iller & Contract, hinter denen Daniel und Sebastian stehen. Die beiden DJs besitzen eine gemeinsame Geschichte, die tief in der österreichischen Clubszene verwurzelt ist. Nach zahlreichen Stationen und Auftritten in ganz Österreich führte ihr Weg immer wieder zurück zu ihrer musikalischen Homebase: dem Loco Sound Club in Villach, wo sie als Residents über Jahre hinweg ihr Gespür für Clubnächte und Dancefloors geprägt haben. Ihr Sound bewegt sich kompromisslos im House-Segment, irgendwo zwischen treibender Club-Energie, druckvollen Basslines und groovigen Disco- und Funk-Einflüssen. Mal intensiv und direkt, mal funky und verspielt, steht bei ihnen immer der Dancefloor im klaren Fokus.

Rapha Ready (21.30 bis 23.00 Uhr) Übernimmt Rapha Ready, ein Radioliebhaber und leidenschaftlicher Entdecker tiefgründiger Sounds. In Wien hat er sich als Event-Kurator, Promoter und Selector internationaler Sounds einen Namen gemacht. Aktuell arbeitet er an zwei Labels, die er mitbegründet hat. Mit „Loa“ kuratiert er unterschiedlichste Kunst- und Kulturveranstaltungen und arbeitet mit gleichgesinnten Künstlern zusammen, die sich dafür einsetzen, die Underground-Szene lebendig zu halten. Sein zweites Label „Off the Grid“ widmet sich gemeinsam mit seinem Kollektiv vor allem der Clubkultur. Mit neuen Facetten von UK Garage, Bassline und Techno bringt die Crew frische Sounds auf die Tanzflächen und lädt das Publikum ein, neue musikalische Richtungen zu entdecken.

©Volumina Photography Ab 21.30 Uhr übernimmt Rapha Ready.

B.Visible (23.00 bis 00.30 Uhr) Zur Prime-Time übernimmt B.Visible, ein Wiener DJ und Produzent. Seine Sets verbinden tanzbare Beats mit einem hohen musikalischen Anspruch, von Disco, House, über Breaks bis zu experimenteller Elektronik, ergänzt durch seltene Vinyl-Fundstücke. Jede Auswahl ist überraschend, vielseitig und mit Liebe zum Detail kuratiert.

Genauso facettenreich wie seine Sets sind seine Produktionen: Warme Drums und organische Sounds formen einen eigenen, charakteristischen Stil – zugänglich, abwechslungsreich und eigenständig. Seine Tracks laufen regelmäßig auf heimischen Sendern wie FM4 und werden international von BBC-DJs wie Gilles Peterson, Tom Ravenscroft und Don Letts gespielt. Ob im Studio oder live, Musik von B.Visible lebt von Überraschungen sowie Detailreichtum und zieht das Publikum unmittelbar in ihren Bann.

Artemuse (00.30 bis 02.00 Uhr) Den finalen Slot der Premierennacht bespielt Artemuse, DJ & Veranstalterin in Wien. Seit ihren Anfängen im Jahr 2015 hat sie sich zu einer vielseitigen DJ entwickelt, die mühelos zwischen Genres switcht, von diversesten House-Subgenres bis zum gelegentlichen Techno-Set. Mit ihrer Eventreihe JEEZ LOUISE gestaltet die Kärntner Halbgriechin seit 2025 die Wiener Musikszene aktiv mit und setzt dabei einen klaren Fokus auf vermehrt FLINTA Bookings in der Clubszene.

Weitere Termine stehen bereits fest

Der „SudHOUSE Club“ ergänzt die bestehenden Veranstaltungsreihen „The City Rocks“ und „Eve Sessions“. Weitere Clubnächte sind bereits für den 20. November und den 18. Dezember geplant, nähere Details dazu werden zeitnah bekannt gegeben.