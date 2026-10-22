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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Landeskrankenhaus Villach.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in der Seebacher Allee in Villach.
Villach
22/10/2026
Verkehrsunfall

Fußgänger will Straße überqueren und kollidiert mit Auto

Ein 21-jähriger Klagenfurter wurde am Donnerstagmorgen beim Überqueren einer Straße in Villach von einem Auto erfasst. Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Klinikum eingeliefert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Der junge Mann war auf einem Gehsteig im Bereich der Seebacher Allee in Villach unterwegs und wollte die Straße überqueren. Dabei dürfte er eine herannahende 58-jährige Autofahrerin übersehen haben. „Er kollidierte in weiterer Folge mit der rechten Fahrzeugseite des Wagens“, schildern die Beamten der Verkehrsinspektion Villach. Der Klagenfurter wurde dabei verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Villach eingeliefert.

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