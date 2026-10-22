Glasfaserausbau in Villach: 7.700 Anschlüsse bereits startklar

Magenta und Alpen Glasfaser investieren rund 30 Millionen Euro aus privater Hand, um etwa 15.000 Haushalten und Betrieben, der Hälfte der Villacher Haushalte, einen Glasfaseranschluss zu ermöglichen. Derzeit sind bereits 10.000 Anschlüsse errichtet und 7.700 anschlussbereit.

Grundlage für moderne Anwendungen

Günther Albel, Bürgermeister der Stadt Villach, betont: „Eine leistungsfähige digitale Infrastruktur ist ein wichtiger Standortfaktor für Villach. Der Glasfaserausbau schafft die Grundlage für moderne Anwendungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen und im Alltag.“ Bis Ende 2026 sollen Warmbad, Untere Fellach sowie das Bahnhofsviertel und Seebach fertiggestellt sein. Für Auen ist der Abschluss bis Mitte 2027 geplant, für die Innere Stadt bis Ende 2027. Bernhard Deixler, CTO von Alpen Glasfaser, erklärt: „Der Glasfaserausbau in Villach zählt zu unseren wichtigsten Projekten. Schritt für Schritt bringen wir das Magenta Netz dorthin, wo Haushalte und Betriebe es nutzen können. Bis zur geplanten Fertigstellung Ende 2027 setzen wir den Ausbau mit großem Tempo und in enger Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft und der Politik fort.“

„Echtes Handwerk mit moderner Technologie“

Auch Unternehmen vor Ort heben den Nutzen hervor. Christoph Frierss, Geschäftsführer und Inhaber des Villacher Familienunternehmens: „Als Familienunternehmen in fünfter Generation verbinden wir echtes Handwerk mit moderner Technologie. Für unsere digital vernetzten Abläufe ist eine leistungsfähige, ausfallsichere Internetverbindung unverzichtbar. Glasfaser mit mobilem Backup von Magenta schafft die Grundlage für effiziente Prozesse und die Qualität, für die Frierss seit 1898 steht.“ Christopher Zavodnik, Direktor des voco Villach, ergänzt: „Auch in einem Hotel müssen viele Abläufe gleichzeitig und zuverlässig funktionieren – von der Kommunikation im Team, über die digitalen Services für unsere Gäste, bis hin zur Verbindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit ihren Familien. Eine schnelle und stabile Internetverbindung ist dafür unverzichtbar. Glasfaser bietet die technische Grundlage für einen zeitgemäßen Aufenthalt und Alltag bei uns.“

Zahlen zum Projekt

Ergänzend zu den 15.000 Glasfaser-Anschlüssen versorgt das bestehende HFC-Netz von Magenta 7.000 weitere Anschlüsse, womit zwei Drittel der Villacher Haushalte erreicht werden. Zudem deckt das 5G-Netz (größtenteils im C-Band) über 95 Prozent der Bevölkerung ab. Kärntenweit befinden sich derzeit neun Ausbauprojekte mit 32.000 potenziellen Anschlüssen im Gange. Zusammen mit dem HFC-Netz haben rund 102.000 Haushalte und Betriebe im Bundesland Zugang zum Magenta-Netz.