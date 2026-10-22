In Richtung Villach: Unfall sorgt für Blockabfertigung und Stau auf der A10

Nach einem Verkehrsunfall kommt es auf der A10 Richtung Villach zu Beeinträchtigungen.

Wer sich aktuell bereits auf dem Heimweg von Büro oder Dienststelle befindet, muss auf der A10 Tauern Autobahn Richtung Villach derzeit mehr Zeit einplanen.

Unfall als Ursache

Aufgrund eines Staus nach einem Verkehrsunfall kommt es vor der Einhausung Trebesing zwischen Gmünd-Maltatal und Spittal – Millstätter See zu einer Blockabfertigung. Wer die Möglichkeit hat, frühzeitig eine Ausweichroute zu wählen, kann dadurch einiges an Zeit sparen.