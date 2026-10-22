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/ ©Gerlitzen-Kanzelbahn-Touristik GesmbH & Co KG
Das Bild zeigt eine Gondel der Kanzelbahn.
Der Betrieb ist für den Zeitraum der Herbstferien vom 23. Oktober bis einschließlich 1. November angesetzt.
Villach
22/10/2026
Eröffnung

Neue Kanzelbahn II startet in den Herbstferien-Betrieb

Die neue 10er-Kabinenbahn Kanzelbahn II (Zweite Sektion) von der Kanzelhöhe auf das Gerlitzen Gipfelplateau geht in den Herbst-Betrieb.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Durch das Zusammenspiel der Kanzelbahn I und der neuen Kanzelbahn II verkürzt sich der Weg von der Talstation am Ossiacher See, die auf 550 Metern Höhe liegt, bis zum Gipfelbereich auf 1.911 Metern.

Gesamtfahrzeit von 18 Minuten

Die Gesamtfahrzeit über beide Sektionen beträgt 18 Minuten. Die geschlossenen Kabinen sind mit großflächigen Panoramafenstern ausgestattet und bieten Platz für Ausflugsgäste, Familien und Sporttreibende, die das Plateau als Ausgangspunkt für Aktivitäten nutzen.

Von 9 bis 17 Uhr

Der Betrieb ist für den Zeitraum der Herbstferien vom 23. Oktober bis einschließlich 1. November 2026 angesetzt. In der Zeit fahren beide Sektionen der Kabinenbahn täglich durchgehend von 9 bis 17 Uhr. Kurzfristige Einschränkungen oder Fahrplanänderungen aufgrund der jeweiligen Witterungslage bleiben vorbehalten.

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