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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stau.
Wer die Möglichkeit hat, den Bereich zu umfahren, kann im Abendverkehr ordentlich Zeit sparen.
Villach
22/10/2026
Am Donnerstag

Stau in Villach: Bis zu 20 Minuten Zeitverlust am Abend

Vor dem Oswaldibergtunnel staut es sich zwischen Villach-West und Villach-Ossiacher See. Fahrer verlieren rund 20 Minuten im Abendverkehr.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Auf der A10 Tauern Autobahn in Fahrtrichtung Villach ist im Abendverkehr viel Geduld gefragt. Vor dem Oswaldibergtunnel staut es sich derzeit zwischen Villach-West und Villach-Ossiacher See. Der Zeitverlust beträgt aktuell etwa 20 Minuten, wie „Antenne Kärnten“ berichtet.

Ausweichen empfohlen

Zudem berichtet eine Leserin von einem Unfall auf der B100 in Grossvassach. Ob es einen Zusammenhang mit dem Stau vor dem Tunnelbereich gibt, ist noch unklar. Wer die Möglichkeit hat, den Bereich zu umfahren, kann im Abendverkehr ordentlich Zeit sparen.

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