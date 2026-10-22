Mehrere E-Bikes und Maschinen aus Villacher Kellerabteilen gestohlen

In Villach brachen Unbekannte in die Kellerabteile eines Wohnhauses ein. Sie stahlen E-Bikes, Akkus und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

In Villach ist es zwischen Mittwochadend und Donnerstagfrüh zu einem Einbruch gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, verschafften sich derzeit unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9:40 Uhr, Zutritt zu den Kellerabteilen eines Wohnhauses.

Hoher Sachschaden

Die Einbrecher entwendeten aus den Räumlichkeiten mehrere E-Bikes, Akkus sowie verschiedene Maschinen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro.