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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Kellerschloss wird aufgebrochen.
Die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet über den Diebstahl.
Villach
22/10/2026
Polizei berichtet

Mehrere E-Bikes und Maschinen aus Villacher Kellerabteilen gestohlen

In Villach brachen Unbekannte in die Kellerabteile eines Wohnhauses ein. Sie stahlen E-Bikes, Akkus und Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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In Villach ist es zwischen Mittwochadend und Donnerstagfrüh zu einem Einbruch gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilt, verschafften sich derzeit unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 9:40 Uhr, Zutritt zu den Kellerabteilen eines Wohnhauses.

Hoher Sachschaden

Die Einbrecher entwendeten aus den Räumlichkeiten mehrere E-Bikes, Akkus sowie verschiedene Maschinen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere tausend Euro.

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