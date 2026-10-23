„Girls in politics“: Neues Projekt für junge Frauen und Mädchen in Villach

Wie funktioniert Kommunalpolitik und was können Frauen dabei bewegen? Dieser Frage geht das Frauenbüro der Stadt Villach nach und lädt Mädchen und junge Frauen zu einem spannenden Nachmittag.

„Girls in Politics“ ist eine Kampagne des Frauenministeriums in Kooperation mit dem Städtebund, bei der Mädchen und jungen Frauen erfahren, wie Kommunalpolitik funktioniert.

„Girls in Politics“ ist eine Kampagne des Frauenministeriums in Kooperation mit dem Städtebund, bei der Mädchen und jungen Frauen erfahren, wie Kommunalpolitik funktioniert.

Das Frauenbüro Villach bietet regelmäßig Veranstaltungen für junge Frauen und Mädchen an – gerade erst wurde gemeinsam im Rahmen des Mädchentages das Stadtkino besucht, heißt es vonseiten der Stadt Villach in einer Aussendung. „Wir greifen vielfältige Themen auf und das Team des Frauenbüros arbeitet stets daran, aktuelle Entwicklungen und neue Trends auch für Jugendliche aufzugreifen. Wir wollen als Informationsplattform und Anlaufstelle für alle Altersgruppen interessant sein“, sagt Frauenreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Wie Kommunalpolitik funktioniert

Jetzt gibt es ein neues Projekt für jüngere Semester an dem die Stadt erstmals teilnimmt: „Girls in Politics“ ist eine Kampagne des Frauenministeriums in Kooperation mit dem Städtebund, bei der Mädchen und jungen Frauen erfahren, wie Kommunalpolitik funktioniert. „Das Angebot richtet sich an 14- bis 18-Jährige, die aus erster Hand erfahren sollen, was man im unmittelbaren Lebensumfeld bewegen beziehungsweise verändern kann und wie Politikerinnen mitgestalten“, erklärt Frauenbeauftragte Alisa Herzog. Dafür gibt es ein „Meet & Greet“ mit Kommunalpolitikerinnen, eine Diskussion über Anliegen, die junge Frauen bewegen und anschließend den Besuch eines offiziellen Termins, nämlich der Eröffnung des Bundesleistungszentrums für Dameneishockey. „Unser Ziel ist es, Mädchen und jungen Frauen einen praxisnahen Einblick in die Kommunalpolitik zu ermöglichen und ihnen zu zeigen, wie sie persönlich und aktiv ihre Zukunft mitgestalten können“, betonen Sandriesser und Herzog.