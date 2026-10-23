Kärntner Kunsthandwerk: 17 Aussteller im Gasthaus Wiegele

Bevor der hektische Weihnachtsrummel startet, lädt eine traditionelle Verkaufsausstellung in Villach zum Entdecken ein. Unter dem Motto „Handwerkskunst aus Kärnten“ präsentieren regionale Kreative ihre Werke im Gasthaus Wiegele.

Im Gasthaus Wiegele in St. Georgen (Villach) stellen 17 kreative Kärntner ihr Kunsthandwerk aus.

Im Gasthaus Wiegele in St. Georgen (Villach) stellen 17 kreative Kärntner ihr Kunsthandwerk aus.

Insgesamt 17 Künstlerinnen und Kunsthandwerker kommen im Saal des Gasthauses Wiegele in der Pogöriacherstraße 187 zusammen. Am Freitag, 6. November (16 bis 20 Uhr), und am Samstag, 7. November (10 bis 18 Uhr), zeigen sie ihre Arbeiten aus den unterschiedlichsten Richtungen.

Vielfältiges Sortiment von Holz bis Naturkosmetik

Besucher erwartet ein breites Angebot an handgemachten Unikaten. Mit dabei sind Michaela Kofler (Puncake Cartoons), Astrid Gatto (Glaskunst), Christine Spazier (Kräuterspezialitäten), Karin Tilli (KATis Seifen & Naturkosmetik), Veronika Koder (Veroletta handgefertigte Filzunikate), Karin Langthaler (Frauenschön – Schmuck & mehr), Robert Riedel (Gedrechseltes aus heimischem Holz) und Silvia Stefan (Werkstücke aus Draht & Papier).

Traditionelles Handwerk und Moderne

Zusätzlich stellen Bernhard Hölbling (Messer & Lederkunst), Christina Gelautz (NähLautz – Taschen), Simone Pichler (Dekoration Floristik), Arche Erna Wunder (Papierkunst), Dagmar Stainer (Dot-Art & mehr), Manuela Reiner (Handbemaltes), Peter Schwagerle (Metall Art), Anton Haynl (Zirbenkrippen) sowie Ulrike Franz (Keramik) ihre Arbeiten aus.