Villach: „SudHOUSE“-Clubbing wird vorerst auf Eis gelegt

Das geplante SudHOUSE-Clubbing in Villach wird vorerst nicht umgesetzt, da neue Ausgehmöglichkeiten und das Comeback des V-Clubs das Nachtleben beleben, heißt es vonseiten der Stadt.

Das geplante SudHOUSE-Clubbing in Villach wird vorerst nicht umgesetzt, da neue Ausgehmöglichkeiten und das Comeback des V-Clubs das Nachtleben beleben, heißt es vonseiten der Stadt.

Jugendliche haben gemeinsam mit der Stadt Villach, der Wirtschaftskammer und Innenstadt-Gastronomen in den vergangenen Monaten die Clubbing-Reihe SudHOUSE Club entwickelt. Ziel: mehr Nachtleben für Villach. 5 Minuten hat ausführlich berichtet.

Neue Angebote und Überraschungs-Comeback des V-Clubs

Inzwischen hat sich einiges getan: Mit „The City Rocks“ und den „Eve Sessions“ gibt es neue attraktive Angebote, zudem sperrt dieser Tage der V-Club sehr kurzfristig wieder auf, der im Sommer nach 18 Jahren schließen musste, heißt es vonseiten der Stadt Villach am heutigen Freitag, den 23. Oktober 2026, in einer Aussendung. Damit würde jungen Menschen wieder mehr Platz zum Feiern zur Verfügung stehen.

„Villachs Nachtleben hat sich selbst geholfen“

Aus diesen erfreulichen Gründen und nach Rücksprache mit Jugendlichen wird SudHOUSE vorerst nicht weiterverfolgt, der Termin ab 30. Oktober gestrichen, heißt es weiter. „Die Initiative ist derzeit schlichtweg nicht notwendig, Villachs Nachtleben hat sich selbst geholfen“, wird betont. Das Konzept bleibt aber bestehen und kann jederzeit wieder bei Bedarf als Impulsgeber aufgegriffen werden. Bereits gekaufte Ticket werden rückerstattet.