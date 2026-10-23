Abschnitt der Kärntner Straße bei Arnoldstein wird saniert

Zwischen Neuhaus und Pöckau wird ab nächster Woche ein rund drei Kilometer langer Abschnitt an der B83 Kärntner Straße instandgesetzt. Die Gesamtfertigstellung für Ende November geplant.

Grund dafür ist der schlechte Zustand der Fahrbahn, die bereits deutliche Spurrinnen, beginnende Materialausbrüche sowie stellenweise starke Einzel- und Netzrisse aufweist, teilt das Land Kärnten in einer Aussendung mit. Das Straßenbaureferat investiert insgesamt 580.000 Euro in die notwendigen Arbeiten.

Sanierung der Kärntner Straße (B83)

„Mit dieser Sanierung beseitigen wir bestehende Fahrbahnschäden und sorgen dafür, dass dieser Straßenabschnitt auch künftig sicher und gut befahrbar bleibt. Gerade bei stark beanspruchten Straßen ist es wichtig, rechtzeitig Maßnahmen zu setzen, um größere Schäden und damit noch höhere Kosten zu vermeiden“, betont Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

So wird das Projekt finanziert

Finanziert wird dieses Projekt aus jenen Mitteln, die das Land Kärnten als Ersatzbetrag mit den am sogenannten Baukartell beteiligten Firmen verhandelt hat, heißt es weiter. Zwischen 2002 und 2017 kam es in der österreichischen Bauwirtschaft zu illegalen Preisabsprachen zwischen Bauunternehmen. Auch das Land Kärnten war von diesen Absprachen betroffen. Für den dadurch entstandenen finanziellen Schaden konnte LHStv. Gruber eine Wiedergutmachung in Höhe von rund zwölf Millionen Euro erkämpfen, wird mitgeteilt. „Durch das erkämpfte Geld aus dem Baukartell können wir wichtige Sanierungsprojekte vorziehen, die angesichts der angespannten Budgetsituation ansonsten erst in den kommenden Jahren möglich gewesen wären. Die Sanierung an der B83 Kärntner Straße ist eines davon“, so Gruber.

Fertigstellung Ende November geplant

Im Zuge der Bauarbeiten wird zunächst die bestehende Asphaltdeckschicht in einer Stärke von sieben Zentimetern abgefräst. Stärker beschädigte Bereiche werden durch Plombenfräsungen in der Tragschicht saniert und anschließend wieder entsprechend aufgebaut. Nach Abschluss der Asphaltierungsarbeiten werden zudem das Bankett und der Grünstreifen zum Radweg angepasst. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ist eine halbseitige Sperre in Fahrtrichtung Arnoldstein erforderlich. Der Verkehr wird in dieser Zeit händisch geregelt. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wird eine Umleitung über die A2 zwischen den Anschlussstellen Warmbad und Arnoldstein eingerichtet. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende November vorgesehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2026 um 13:08 Uhr aktualisiert