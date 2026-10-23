Kostenloser Kletterspaß: Neue Boulderwand in Villach eröffnet

Wer schon immer einmal ausprobieren wollte, wie es sich an einer Kletterwand nach oben geht, hat in Villach jetzt die Gelegenheit dazu – und das kostenlos. Direkt an der Draupromenade wurde eine neue Boulderwand eröffnet.

Lust auf Klettern? An der Drau, auf Höhe des Hotel Voco, wartet ab sofort eine neue Boulderwand auf Groß und Klein. Anders als beim klassischen Klettern bewegt man sich beim Bouldern in geringer Höhe und ohne Seilsicherung. Dabei sind nicht nur Kraft, sondern auch Geschicklichkeit und Koordination gefragt.

200 Bouldergriffe für Groß und Klein

„Die rund 200 Bouldergriffe sind so konzipiert, dass sie sich sowohl für Kinder als auch Erwachsene perfekt zum Hineinschnuppern in den Klettersport eignen. Bouldern macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Fitness und Koordination“, erklärt Villachs Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Errichtet wurde die Anlage in den vergangenen Tagen gemeinsam mit dem Villacher Unternehmen Bergsport Korak und den Kletterprofis von „Go Vertical“ aus Kötschach-Mauthen. Am Donnerstag wurde die Boulderwand vom TÜV abgenommen und anschließend zur Nutzung freigegeben.

Kostenloser Einstieg ins Bouldervergnügen

Mit der neuen Attraktion erweitert die Stadt Villach ihr Angebot an frei zugänglichen Spiel- und Sportmöglichkeiten. Gleichzeitig möchte man auf die bestehenden Kletterangebote in der Region aufmerksam machen. Wer nach den ersten Kletterversuchen an der Drau Lust auf mehr bekommt, findet in Villach nämlich einige weitere Möglichkeiten, den Sport auszuüben: